إجتماع لبحث تنمية التعاون التجاري بين إيران وكردستان العراق

العالم - إيران

وقال سنجابي شیرازي لوكالة ارنا اليوم الثلاثاء أن الاجتماع الثاني لتنمية التعاون التجاري بين إيران وإقليم كردستان العراق سيعقد خلال الفترة 18 إلى 21 يونيو 2022 بمشارکة وفد یضم 60 مديرا لشركات التصنيع والتجارة الإيرانية في أربیل.

واعتبر رفع مستوى العلاقات التجارية بین البلدین وإقامة علاقة مباشرة بين المنتجين الإيرانيين والتجار العراقيين إلى جانب تسويق المنتجات الإيرانیة في الأسواق العراقیة والبحث عن مندوبي المبيعات في العراق من الأهداف الرئیسیة لعقد هذا الاجتماع.

وأضاف أن مسؤولي قنصليتي الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أربيل والسليمانية والمدير العام للمكتب العربي والأفريقي بمنظمة تنمية التجارة الإيراني ورؤساء الغرف التجارية في إقليم كردستان العراق، سيشاركون في هذا الاجتماع.