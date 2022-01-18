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بريطانيا تطور إحدى قواعدها العسكرية في البحر المتوسط

بريطانيا تطور إحدى قواعدها العسكرية في البحر المتوسط
الثلاثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

تسعى بريطانيا لدعم وجودها العسكري في البحر المتوسط عن طريق مشروع جديد لتطوير إحدى قواعدها العسكرية في المنطقة.

العالم - اوروبا

ذكرت ذلك مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية، مشيرة إلى أن بريطانيا تمتلك قاعدتين عسكريتين في جزيرة قبرص، شرقي البحر المتوسط، مشيرة إلى أنها تستعد لإنشاء مشروع جديد خاص بتطوير البنية التحتية للاتصالات العسكرية".

ولفتت المجلة إلى أن وزارة الدفاع البريطانية أعلنت الجمعة الماضي، عن عملية التطوير، مشيرة إلى أنها عبارة عن مشروع صغير يهدف إلى تحديث البنية التحتية للاتصالات بهدف زيادة كفاءتها.

ورغم أنه لا توجد تفاصيل أكبر عن المشروع، إلا أنه وفقا لوزارة الدفاع البريطانية سيتم إنشاء مشروع الاتصالات الجديد في القاعدة العسكرية البريطانية بمدينة ديكيليا، جنوب شرقي البلاد.

وتمتلك بريطانيا قاعدتين عسكريتين في قبرص هما قاعدة ديكيليا، جنوب شرقي البلاد، وقاعدة أكروتيري، في الجنوب.

ويرجع تاريخ القاعدتين العسكريتين البريطانيتين إلى عام 1960 عندما نالت قبرص استقلالها عن المملكة المتحدة.

وتضم القاعدتين مطار عسكري كبير ومحطة استخبارات خاصة بجمع المعلومات الاستخباراتية عبر الوسائل الإلكترونية.

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