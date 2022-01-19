في ذكرى هجوم عفرين.. 'الادارة الذاتية' تدعو لإنهاء الاحتلال التركي

العالم-سوريا

وناشدت في بيانه، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والتحالف الدولي وروسيا والحكومة السورية، "باستدراك مخاطر السياسة التركية في سوريا والابتعاد عن أيّة مصالح وأجندات خاصة مع تركيا، على حساب بلدنا سوريا وشعبها وعلى مختلف انتماءاته".

وقالت إن "الوجود التركي واحتلاله لمناطقنا وعموم المناطق السورية الأخرى، ودعمه للإرهابيين واحتضانها للقوى المسماة بالمعارضة السورية، ما هو إلا خنجر مسموم في الجسد السوري" وأضافت أنه "دون حل ملف احتلال تركيا لسوريا وممارساتها ومعها المرتزقة لن يكون هناك استقرار مطلقا في سوريا".

وأضاف البيان أن "دولة الاحتلال التركي ماضية في تدمير سوريا وتفتيت مجتمعها" معتبرا أن "احتلال أي جزء سوري يُعد بالنسبة لنا ولكل من يمتلك قيم الانتماء الوطني السوري احتلالا لعموم سوريا، ويستوجب توحيد الطاقات والإمكانات من أجل تحريره".

وقالت الإدارة في بيانها إن "تركيا ومن خلال سياسات التغيير الديموغرافي والتهجير القسري لأهلنا من مناطقهم، تؤسس لمشروع تتريك جديد هدفه ضرب استقرار سوريا والمنطقة وتجزئتها مجتمعيا وجغرافيا".