فراغ بنک أهداف الامارات في اليمن واللجوء الی حرب المجازر

العالم - مع الحدث

وقال ناجي صفا في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان ائتلاف العدوان فشل فشلاً ذريعاً في الميدان، لهذا لجأ الی الاسلوب الاسهل في الحرب وهو الحرب بالمجازر.

وأكد ان سبب لجوء العدوان الی ارتكاب المجازر، هو ان بنك اهدافه فرغ في اليمن ولايستطيع الضغط علی صنعاء سوی بارتكاب المجازر وقتل المواطنين دون اكتراث للقيم الانسانية والاخلاقية والدينية.

وانتقد الصمت العالمي ازاء المجازر التي يرتكبها العدوان في اليمن وعدم ادانة الجرائم والابادة التي تمارسها دول التحالف.

واستهدف العدوان السعودي الاماراتي خلال اليومين الماضيين الأحياء المدنية والبنية التحتية في العاصمة صنعاء. وبعدما أصبح بنك أهدافه خالياً، رجح الائتلاف، استهداف الحيّ الليبي وسط المدينة، بسلسلة غارات أدّت إلى تدمير خمسة منازل على رؤوس ساكنيها، واستشهاد 12 مواطناً، فضلاً عن إصابة 11 آخرين، وإحداث دمار واسع.

واعتبر الخبير العسكري العميد عزيز راشد ان المجتمع الدول يرتكب نفاقاً قذراً بحق اليمنيين يتمثل بالنفاق من أجل المال.

وقال العميد عزيز راشد المجازر التي يرتكبها تحالف العدوان بحق المدنيين في اليمن تعبر عن مدی نفاق المجتمع الدولي من أجل المال وليس من أجل المبادئ والقيم الانسانية التي بنت عليها كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية هناك.

وانتقد ازدواجية المعايير التي يمارسها المجتمع الدولي مؤكداً ان اليمن تعرض لأكثر من نصف مليون غارة وقدم عشرات الالاف من القتلی والجرحی وأصبح الملايين من اليمنيين مشردين والغذاء والدواء معدم وقد شن العدوان علی اليمن، حرب الجبناء أي حصار الشعب من البر والبحر والبحر.

وأدان المجازر التي يرتكبها تحالف العدوان معتبراً انها حرباً ضد المدنيين في اليمن وهذه تعتبر حرباً قذرة وغير نظيفة لايتورع العدوان فيها من ارتكاب المجازر ضد المدنيين العزل.

وحذر الباحث السياسي والحقوق اليمني عبدالحميد الغفري، حذر الامارات من مغبة الاستمرار في سياسة شن العدوان العسكري علی اليمن، مؤكداً ان عملية الاعصار اليمني كانت تحمل رسالة للامارات فإن استمرت في عدوانها العسكري علی اليمن ودعم المليشيات والمرتزقة ونقلهم من الساحل الغربي الی عسيلان والعين وشبوة ومساندتهم بالطيران الاماراتي فسوف يكون الرد اليمني مزلزلاً.

وأكد ان عملية الاعصار اليمني جعلت من دويلة الامارات، دويلة غير آمنة وان الامارات وسعت بنك الاهداف للقوات اليمنية.

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https://www.alalam.ir/news/6003383