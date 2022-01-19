عمرها 4500 عام.. اكتشاف ممرات جنائزية "سريعة" بالسعودية

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وعرفت الطرق المكتشفة حديثا في السعودية بالجنائزية، لانتشار القبور على جوانبها.

ولم يؤكد الباحثون في الدراسة التي نشرت في ديسمبر الماضي بمجلة الهولوسين، استخدام هذه الطرق في المواكب الجنائزية قبل آلاف السنوات، لكنهم أكدوا أنها كانت بمثابة شبكة طرق سريعة ربطت بين الواحات.

ويقول الأثريون من جامعة غرب أستراليا، إن شبكة الطرق هذه كانت تُسهل السفر لمسافات طويلة، إذ كان بإمكان سكان المنطقة قطع مسافة لا تقل عن 530 كيلومترا (330 ميلا) من الشمال إلى الجنوب.

واستخدم فريق البحث صور الأقمار الاصطناعية والتصوير الجوي والمسوحات الأرضية والحفريات لإجراء هذه الاكتشافات.

ويشرح طبيعة الطرق الجنائزية، الباحث المشارك في جامعة غرب أستراليا والمؤلف الرئيسي للدراسة، مات دالتون إذ يقول: "بعض الطرق تم تحديدها باستخدام الصخور الحمراء، لكن معظمها أصبحت مُعبدّة بسبب كثرة استخدامها، حيث ساعدت الأقدام البشرية وحوافر الحيوانات الأليفة على تحديد الطرق وتمهيدها".

ويضيف دالتون لموقع "لايف ساينس": "علماء الآثار لا يعرفون الكثير عن الطقوس التي كانت تتم في الطرق الجنائزية أو حتى في المقابر التي تصطف على جانبي الممرات".

وقال: "لبقايا البشرية داخل المقابر في حالة سيئة، مما جعلها خالية من المشغولات اليدوية".