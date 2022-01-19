تواصل المباحثات بين الوفدين الإيراني والأوروبي في فيينا

العالم - إيران

وأفادت الدائرة الإعلامية بوزارة الخارجية الإيرانية، أن هذا الاجتماع انعقد في فندق "كوبورغ" بفيينا بمشاركة الخبراء، وحضور مبعوث الاتحاد الأوروبي.

ووصل رئيس الفريق الإيراني المفاوض "علي باقري كني"، العاصمة النمساوية فيينا الإثنين الماضي؛ حيث اجتمع في أول لقاء بعد وصوله مع مندوبي الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث، وبالتزامن مع ذلك استمرت اجتماعات الخبراء بشأن مختلف القضايا ذات الصلة.

وكان "باقري كني" ورؤساء وفود الدول الأوروبية الثلاث قد عادوا إلى عواصم بلدانهم الجمعة من أجل إجراء المزيد من المشاورات، وفي الوقت ذاته استمرت اجتماعات الخبراء كما في السابق، وكذلك عقدت اجتماعات فريق العمل لرفع الحظر والترتيبات التنفيذية (فريق العمل الثالث) بحضور خبراء إيران ومجموعة "4+1" في فندق كوبورغ بفيينا.

وخلال حضوره في طهران، أجرى رئيس الوفد الإيراني المفاوض، مشاورات مكثفة مع كبار المسؤولين والمعنيين في المجال الفني والتخصصي.

وكانت جولة المفاوضات الثامنة قد انطلقت يوم 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي وحققت بعض التقدم لغاية الآن وفق تأكيد الوفود المشاركة.