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' إسرائيل' تسجل أكثر من واحد وسبعين ألف إصابة بكورونا

' إسرائيل' تسجل أكثر من واحد وسبعين ألف إصابة بكورونا
الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

أكدت "وزارة الصحة الإسرائيلية" اليوم الأربعاء، أن عدد إصابات كورونا المستجد اليومية بلغت 71,593 إصابة داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي.

العالم - الاحتلال

وقال المدير العام لـ"وزارة الصحة الإسرائيلية" نحمان شاي: إن "عدد الذين يتلقون الرعاية في المستشفيات جراء إصابتهم بفيروس كورونا بلغ 1,591 مريضًا، فيما ارتفع عدد الإصابات الخطيرة الى 526 إصابة".

وأضاف شاي، خلال مقابلة له مع "إذاعة جيش الاحتلال": أنه "من غير المستبعد وصول عدد الإصابات اليومية في (إسرائيل) إلى 200 ألف حالة".

وأوضح: أن "السيطرة على الأحداث فيما يتعلق بارتفاع إصابات كورونا باتت منخفضة".

وتدرس الصحة "الإسرائيلية" إلغاء الحجر الصحي للأطفال في جهاز التعليم، ابتداء من الأسبوع القادم. وبموجب الخطة، فإن الأطفال الذين تواصلوا مع مصابين ولا يعانون من أعراض سيواصلون التواجد في الإطار التعليمي، في حين أن الأطفال مع أعراض سيمكثون في منزلهم، وفق قناة كان العبرية.

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