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بالصور..أول قمر مكتمل لعام 2022 في وهج اللون

بالصور..أول قمر مكتمل لعام 2022 في وهج اللون
الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

تمت إضاءة أول قمر مكتمل في عام 2022 بالكامل بواسطة الشمس حيث تشرق عند الغسق في الشرق وتغرب عند شروق الشمس في الغرب في صباح اليوم التالي.

العالم - منوعات

تشاهدون صور البدر التي إلتقطها المصورون في عدة مدن ومناطق مختلفة في أوروبا.

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