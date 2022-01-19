شاهد.. المستجد في الحراك الثوري البحريني

العالم – أبناء الديرة

البرنامج الإسبوعي الذي يتطرق الى أبرز قضايا البحرين الذي يشهد حراكا ثوريا لنيل الحرية الاستقرار تناول الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في البحرين.

وتعليقا على المستجد في المنطقة، قال ضيف الحلقة الاعلامي والناشط السياسي البحريني إبراهيم المدهون ان الحرب على اليمن لا تختلف عن حرب الاحزاب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مؤكدا انه من خلال هذه الحرب تكالبت أيادي قوى الهيمنة والاستكبار على الشعب اليمني، مباركاً في الوقت ذاته العملية العسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية ضد الامارات.

المدهون اضاف الشعب البحريني يقف مع الشعب اليمني في تصديه للعدوان الاميركي السعودي الاماراتي.

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