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شاهد.. المستجد في الحراك الثوري البحريني

الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

ناقش برنامج "أبناء الديرة" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت موضوعات حقوقية وسياسية واجتماعية في البحرين.

العالم – أبناء الديرة

البرنامج الإسبوعي الذي يتطرق الى أبرز قضايا البحرين الذي يشهد حراكا ثوريا لنيل الحرية الاستقرار تناول الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في البحرين.

وتعليقا على المستجد في المنطقة، قال ضيف الحلقة الاعلامي والناشط السياسي البحريني إبراهيم المدهون ان الحرب على اليمن لا تختلف عن حرب الاحزاب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مؤكدا انه من خلال هذه الحرب تكالبت أيادي قوى الهيمنة والاستكبار على الشعب اليمني، مباركاً في الوقت ذاته العملية العسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية ضد الامارات.

المدهون اضاف الشعب البحريني يقف مع الشعب اليمني في تصديه للعدوان الاميركي السعودي الاماراتي.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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