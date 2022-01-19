الحكومة الايرانية تصادق على مشروع سكة ​​حديد الشلامجة - البصرة

العالم - إيران

وأصدر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الاربعاء تصريحاً لوزارة الطرق في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزارة النقل بجمهورية العراق لإنشاء مشروع سكة حديد الشلامجة - البصرة وجسر نهر أروند (شط العرب) ووافقت وزارة الطرق والتنمية العمرانية على تنفيذ المشروعين بمشاركة شركة سكة حديد جمهورية العراق.

وتم في اجتماع مجلس الوزراء اليوم تكليف شركة السكك الحديدية في الجمهورية الإسلامية بتحديد حجم وشروط الاستثمار وطرق التمويل وحصة البلدين وكيفية تشغيل المشروع و تفاصيل اخرى تتعلق بمشروع سكة حديد البصرة - الشلامجة وانشاء جسر نهر اروند (شط العرب) حسب محضر التعاون المشترك بين ايران والعراق.

وكلف مجلس الوزراء منظمة التخطيط والميزانية الايرانية، بتوقيع وتمويل حصة الحكومة الايرانية من هذا المشروع من ميزانية العام الايراني القادم والسنوات اللاحقة ومتابعة تمويلها من موارد صندوق التنمية الوطنية لاكمال المشرووع.