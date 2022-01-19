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العميد سريع يعلن عن عملية عسكرية بمديريتي حريب وعين

العميد سريع يعلن عن عملية عسكرية بمديريتي حريب وعين
الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

تصدت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الأربعاء، لزحف واسع لدواعش ومرتزقة الإمارات باتجاه مواقع قواتنا في مديريتي حريب وعين رغم الغطاء الجوي المكثف دون إحراز أي تقدم.

العالم- اليمن

وأكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع في تغريدة على حسابه بتوتير، سقوط أكثر من 50 عنصرا من مرتزقة الإمارات بين قتيل ومصاب وتدمير عدد من المدرعات والآليات.

ولفت إلى أن القوة الصاروخية استهدفت تجمعات كبيرة لمرتزقة الإمارات بصاروخين بالستيين وكانت الإصابات دقيقة سقط على إثرها عدد كبير من القتلى والجرحى.

تجدر الإشارة إلى أن القوات المسلحة تصدت في 14 يناير الجاري، لزحف واسع لمرتزقة ودواعش الإمارات باتجاه مديريتي حريب وعين دون إحراز أي تقدم وتم تكبيدهم خسائر فادحة، حيث تم تدمير وإعطاب ست مدرعات وإصابة أكثر من 40 بينهم قادة ألوية وكتائب.

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