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الرئيس المصري يأمر بتعزيز إجراءات الوقاية من كورونا

الرئيس المصري يأمر بتعزيز إجراءات الوقاية من كورونا
الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

وجه الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، الحكومة بتعزيز برامج التوعية لكافة المواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا.

العالم - مصر

وشدد السيسي على الالتزام الكامل بتطبيق هذه الإجراءات، خاصة في الأماكن التي تشهد ازدحاما كالمصالح الحكومية والجامعات والمدارس، وكذلك الأماكن العامة والخدمي.

وأكد أهمية اتخاذ ما يلزم للتقليل من الكثافات البشرية في هذه الأماكن، وتطبيق كل قواعد الوقاية والنظافة والتطهير بها، وذلك للحفاظ على المسار المتوازن الذي انتهجته الدولة على مدار الجائحة.

وجاءت تصريحات السيسي خلال اجتماعه مع مستشاره لشؤون الصحة والوقاية محمد تاج الدين.

كما شدد السيسي على الاستمرار في حملات التطعيم للفئات المستهدفة من المواطنين، وكذلك تيسير حصول الذين سبق لهم التطعيم على الجرعات المنشطة من اللقاحات.

يذكر أنه أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية محمد فوزي، الأربعاء، عن إصابة الوزير أشرف صبحي بفيروس كورونا.

وقال فوزي: "الوزير كان سيسافر لحضور مواجهة مصر والسودان في ختام دور المجموعات لكأسأمم إفريقيا".

وأوضح: "لكن تعذر سفره، سيعزل نفسه لحين شفائه من الفيروس".

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