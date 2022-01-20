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الأمم المتحدة تدعو "إسرائيل" الى وقف تهجير الفلسطينيين في القدس

الأمم المتحدة تدعو
الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

دعا منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط "تور وينسلاند" الأربعاء، سلطات الاحتلال إلى عدم تهجير الفلسطينيين وإخلائهم من بيوتهم بحي الشيخ جراح وبلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة.

العالم - فلسطين

جاء ذلك في إفادة قدمها خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الدورية المنعقدة بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك برئاسة وزيرة خارجية النرويج "أنيكن هويتفلدت"، لمناقشة الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وقال وينسلاند: "ندعو السلطات الإسرائيلية إلى إنهاء تهجير الفلسطينيين وإلى عدم إخلائهم من بيوتهم، بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي".

وأضاف: "ما زلت أشعر بالقلق إزاء احتمال إخلاء عدد من العائلات الفلسطينية من بيوتها التي عاشوا فيها منذ عقود في حي الشيخ جراح وسلوان بالقدس الشرقية، وإن خطر حدوث هذا سيكون بمثابة تصعيد للعنف".

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الأمم المتحدة تدعو "إسرائيل" الى وقف تهجير الفلسطينيين في القدس

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