رئيس الهلال الاحمر الايراني: نواصل الإغاثة الجوية للمناطق المنكوبة بالسيول

العالم - ايران

وفي تصريح لقناة "خبر" التلفزيونية، أشار بيرحسين كوليوند الى آخر الاوضاع والمستجدات في المناطق المنكوبة بالسيول بمحافظة كرمان (جنوب شرق ايران) وكيفية تفريغ المياه، وقال: تواصل الكوادر المتخصصة بالاغاثة إنجاز عمليات تفريغ المياه في قرى ومناطق محافظة كرمان.

وأضاف: لقد انحسرت السيول في كرمان، ولكن مازالت الطرق القروية مغلقة بسبب تجمع المياه، وتم حتى الآن فتح طرق بعض القرى لإيصال المساعدات إليها عبر البر.

وأكد كوليوند: ان اغلب عمليات الإغاثة يتم انجازها عبر الجو، باستثناء بعض القرى التي تم فتح الطرق البرية الموصلة إليها.