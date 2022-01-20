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رئيس الهلال الاحمر الايراني: نواصل الإغاثة الجوية للمناطق المنكوبة بالسيول

رئيس الهلال الاحمر الايراني: نواصل الإغاثة الجوية للمناطق المنكوبة بالسيول
الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس جمعية الهلال الاحمر في الجمهورية الاسلامية الايرانية، أن الجمعية تواصل عمليات الاغاثة الجوية للمناطق المنكوبة بالسيول في جنوب شرق البلاد.

العالم - ايران

وفي تصريح لقناة "خبر" التلفزيونية، أشار بيرحسين كوليوند الى آخر الاوضاع والمستجدات في المناطق المنكوبة بالسيول بمحافظة كرمان (جنوب شرق ايران) وكيفية تفريغ المياه، وقال: تواصل الكوادر المتخصصة بالاغاثة إنجاز عمليات تفريغ المياه في قرى ومناطق محافظة كرمان.

وأضاف: لقد انحسرت السيول في كرمان، ولكن مازالت الطرق القروية مغلقة بسبب تجمع المياه، وتم حتى الآن فتح طرق بعض القرى لإيصال المساعدات إليها عبر البر.

وأكد كوليوند: ان اغلب عمليات الإغاثة يتم انجازها عبر الجو، باستثناء بعض القرى التي تم فتح الطرق البرية الموصلة إليها.

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