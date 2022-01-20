أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس 20 يناير 2022

اطلاعات ..

رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي في موسكو .. العلاقات الإيرانية الروسية إستراتيجية وشاملة

آفتاي يزد ..

الزيارة المهمة .. الرئيس إبراهيم رئيسي يلتقي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو

حمايت ..

هلع التحالف السعودي من عملية إعصار اليمن وإمساك أنصار الله زمام المبادرة

جمهوري اسلامي ..

الإمارات تشن خمس عشرة غارة جوية وحشية على العاصمة اليمنية صنعاء

سياست روز ..

القوى الغربية تصر على الترويج لأوهام قرب نفاد الوقت في مفاوضات فيينا

كيهان ..

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدعو رئيس الكيان الصهيوني لزيارة تركيا

مردم سالاري ..

أنباء عن توصل الإطار التنسيقي والتيار الصدري بالعراق لتفاهم مبدئي بتشكيل كتلة نيابية

جوان ..

فشل الأحزاب الكردية بالعراق في التوصل لإتفاق بترشيح برهم صالح لولاية رئاسية ثانية

وطن امروز ..

الصين تحذر من تزايد التحركات العسكرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي

ابتكار ..

روسيا تؤكد أنها لا تخطط لإجتياح أوكرانيا وتحذر الناتو من التوسع نحو الشرق

آرمان ملي ..

رئيس الوزراء البريطاني يقف على حافة السقوط, وتفاقم الخلافات في حزب المحافظين

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الخميس

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جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في افتتاحيتها ( من الذي يستحق العقاب ؟) ..شيوخ الامارات لوحوا بمعاقبة حركة انصار الله اليمنية على خلفية عملية اعصار اليمن , وترجموا تهديداتهم هذه عمليا بشن الطائرات الاماراتية خمسة عشر غارة جوية وحشية على العاصمة اليمنية صنعاء خلال يوم واحد .

ولكن لنرى اولا من الذي يستحق العقاب حقا؟ إن الإمارات تشارك في حرب وحشية ظالمة على اليمن و الشعب اليمني الآمن , منذ أكثر من سبع سنوات.

حرب تدمر البشر والحجر واليابس والاخضر , وحرب اوجدت اكبر مآساة انسانية في التاريخ المعاصر في العالم . ان اليمن لم يشن حربا على ايا من بلدان الجوار ولم يهدد احد , وكل ما يريده الشعب اليمني هو عدم تدخل احد في قضاياه وشؤونه الداخلية , ان اليمن وشعبه المظلوم يشهدان عدوانا غاشما تقوده السعودية وتقوم الامارات بدور رئيسي فيه الامر الذي ادى الى مصرع واصابة مات الالاف من المواطنين اليمنيين والى تدمير البنى التحتية في اليمن . فمن الذي يستحق العقاب حقا , الشعب اليمني المظلوم ام تحالف العدوان؟

عصر ايرانيان ..

كتبت صحيفة عصر ايرانيان في افتتاحيتها ( أمريكا تريد إلغاء الحظر بالقطارة ) .. امريكا ادارة بايدن تريد العودة للاتفاق النووي الذي خرجت ادارة ترامب من عضويته , لكن هناك عقبات جديد توجدها امريكا لنفسها بيدها في هذا المسار ..

إن أمريكا لا تريد إعطاء أية ضمانات قانونية لإيران بشأن عدم تكرار سيناريو خروجها من عضوية الإتفاق النووي وتتذرع امريكا بتعقيدات آليات النظام السياسي بالولايات المتحدة ومن ان ادراة بايدن ليس بمقدورها فرض اي اتفاق في فيينا على اية ادارة امريكية جديدة بالبيت الابيض .

كما ان ادارة بايدن تحاول انتهاج تكتيك خاص لجدولة الغاء الحظر وبعبارة اخرى لالغاء الحظر بشكل انتقائي وبالقطارة . ان ايران اكدت مرارا بأن مشاركتها بمفاوضات فيينا يستهدف الغاء الحظر بالكامل وباختبار مصداقية الالغاء كما اكدت مرارا على ضرورة حصولها على ضمانات .وتبقى الكرة في ملعب امريكا وحليفاتها الاوروبيات.

اطلاعات ..

حول الازمة الاوكرانية كتبت صحيفة اطلاعات في تقريرها ( روسيا تحذر أمريكا .. لاترسلو السلاح لأوكرانيا ).. دعت الخارجية الروسية الولايات المتحدة للكف عن انتهاج سياسات ومواقف انفعالية ازاء اوكرانيا ...موسكو حذرت من أن إرسال أمريكا وحليفاتها الأوروبيات السلاح لأوكرانيا في ظل الأجواء الحالية سيؤدي لتبعات خطيرة.

وفي السياق نفسه اكدت روسيا انها لا تخطط لاكتساح اوكرانيا ولالشن اية حرب عليها , ودعا بيان صادر عن السفارة الروسية بواشنطن الادارة الامريكية لاقناع الرئيس الاوكراني باحترام معاهدة مينسك لعام 2014 الخاصة بوقف الاشتباكات في اقليم دونيتسك ذو الاغلبية السكانية من اصول روسية وبدلا من ارسال السلاح لاوكرانيا وتشجيعها على مواصلة مواقفها الاستفزازية وحسب هذا البيان.

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في الازمة الاوكرانية في مقالها ( واشنطن تدفع بإتجاه تفجير حرب بأوكرانيا ).. تدفع مواقف وتصريحات كبار المسؤولين ازاء الازمة الاوكرانية باتجاه الايحاء بأن هناك حرب وشيكة واجتياح روسي قريب لاوكرانيا ..

إن تصريحات المتحدثة بإسم البيت الأبيض نوهت إلى ما وصفته بحتمية شن روسيا حربا على أوكرانيا وإن روسيا ستجتاح أوكرانيا كما وجه وزير الخارجية الامريكي خلال زيارته لكييف تحذيرات مباشرة لروسيا وفي الذي تتدفق فيه شحنات من السلاح البريطاني على كييف .وتزامنا مع كل ذلك فرضت امريكا عقوبات على شخصيات اوكرانية معروفة بعلاقاتها مع روسيا.

ان مواقف واشنطن التصعيدية هذه ستدفع روسيا الى اتخاذ المزيد من الاجراءات الاحترازية على امتداد احدود مع حدودها مع اوكرانيا وبالتالي الى تفاقم الازمة الاوكرانية وربما دفعها لمتهاهات اندلاع حرب شاملة بين روسيا واوكراينا.

ابتكار ..

صحيفة ابتكار كتبت في مقالها ( إعدام نتياهو سياسيا ).. يقترب رئيس وزراء الكيان الصهيوني السابق بنيامين نتنياهو من نهاية حياته السياسية وسط انباء عن مشروع صفقة بينه ولقضاء يعترف نتنياهو بموجبها باتهامات فساد مالي مقابل عدم دخوله السجن.

إن صفقة كهذه ستنهي الحياة السياسية لنتنياهو كزعيم لتحالف الليكود , وربما تؤدي أيضا لإنهيار حكومة نفتالي بينيت فهذه الحكومة الائتلافية قد تواجه تحدي واسع النطاق يتمثل بانسلاخ احزاب يمينية صغيرة من هذه الحكومة للانضمام لليكود بعد سقوط نتنياهو المحتل وفقدانه لزعامة الليكود, الامر الذي سيضع مستقبل حكومة بينيت على كف عفريت.