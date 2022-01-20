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العراق يعلن تكلفة مشروع مد أنبوب نفط إلى الأردن

العراق يعلن تكلفة مشروع مد أنبوب نفط إلى الأردن
الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٦ بتوقيت غرينتش

أفادت وزارة النفط العراقية، بأن الكلفة التخمينية لمشروع إنشاء أنبوب بطول 1600 كيلومتر لزيادة الصادرات النفطية من العراق إلى الأردن، تقدر بنحو 9 مليارات دولار.

العالم-العراق

وقالت الوزارة في بيان نشرته في صفحتها في "فيسبوك" إن "المشروع يهدف إلى إضافة منفذ تصديري جديد للصادرات النفطية، بطاقة مليون برميل في اليوم، في مقابل زيادة الصادرات النفطية من المنفذ الجنوبي الى أكثر من 3-6 ملايين برميل في اليوم، وبحسب متطلبات السوق النفطية العالمية مستقبلا".

وأضافت، أن المشروع هو مشروع استثماري واقتصادي واستراتيجي وتنموي يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار والمنطقة، وبما يخدم المصالح المشتركة، ويؤدي إلى مزيد من الاستقرار وتطوير العلاقات في جميع المجالات.

وتابعت الوزارة قائلة إن المشروع يؤمن النفط الخام للمصافي المحلية في المنطقة الوسطى وغرب العراق، فضلا عن تعزيز القدرات التصديرية من المنفذ الشمالي وميناء العقبة، ومنه إلى أسواق أوروبا وأفريقيا.

وأكدت أن المشروع ما زال قيد الدراسة والتحليل، ولم تتم إحالته على شركة أو ائتلاف ما، مشيرة إلى "وجود الكثير من التصريحات والكتابات غير الدقيقة التي صدرت خلال الفترة الأخيرة بشأن المشروع".

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