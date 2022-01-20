الليكود سيرمي نتنياهو بالمزبلة

العالم - الاحتلال

وقال كاتس خلال محادثة مغلقة، بحسب ما ورد في هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، الخميس، فإن نتنياهو سيخرج أسرع مما هو متوقع، وذلك في ظل الاتصالات بين وكلاء دفاعه والنيابة العامة لبلورة صفقة ادّعاء.

وبين كاتس خلال اجتماعه مع نشطاء الليكود مؤخرًا أنه سيتنافس على رئاسة الحزب بعد مغادرة نتنياهو.

وتزايدت الدعوات الى اقالة نتنياهو من رئاسة الليكود بعد الهزيمة التي مني فيها بالانتخاب الى جانب اخفاقاته المتعددة في سياساته الخارجية ورهانه على ترامب، وفشله في السيطرة والتحكم بقوة المقاومة الفلسطينية.