الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢
١١:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الليكود سيرمي نتنياهو بالمزبلة

الليكود سيرمي نتنياهو بالمزبلة
الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٣٠ بتوقيت غرينتش

قال عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب “الليكود” يسرائيل كاتس إن زعيم الحزب بنيامين نتنياهو في طريقه للخروج منه.

العالم - الاحتلال

وقال كاتس خلال محادثة مغلقة، بحسب ما ورد في هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، الخميس، فإن نتنياهو سيخرج أسرع مما هو متوقع، وذلك في ظل الاتصالات بين وكلاء دفاعه والنيابة العامة لبلورة صفقة ادّعاء.

وبين كاتس خلال اجتماعه مع نشطاء الليكود مؤخرًا أنه سيتنافس على رئاسة الحزب بعد مغادرة نتنياهو.

وتزايدت الدعوات الى اقالة نتنياهو من رئاسة الليكود بعد الهزيمة التي مني فيها بالانتخاب الى جانب اخفاقاته المتعددة في سياساته الخارجية ورهانه على ترامب، وفشله في السيطرة والتحكم بقوة المقاومة الفلسطينية.

روابط ذات صلة

اتفاق ’إقرار بالذنب’ قد يخرج نتنياهو من المشهد السياسي

أولمرت: نتنياهو وعائلته مرضى نفسيّون

فضيحة جديدة لنتنياهو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الكاظمي يلتقي السفير السوري لدى العراق.. ماذا جرى في اللقاء؟

الليكود سيرمي نتنياهو بالمزبلة

الناشط البحريني 'عبد الهادي الخواجة' يفوز بأرفع جائزة عالمية في حقوق الإنسان

الصحة اليمنية تدين استمرار العدوان في استهداف المدنيين

السعودية.. عجوز ثرية مترهلة وملك غائب عن مشهد الحياة العامة

روسيا ترد على ادعاءات بايدن بشأن غزو روسي لأوكرانيا