ايران قطب اساسي على الساحة الدولية+بالفيديو

العالم - خاص بالعالم

وأوضح عبدو اللقيس في حوار مباشر مع قناة العالم الاخبارية، أن زيارة الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي الى موسكو جاءت في ظروف دولية جدًا حساسة، حيث الولايات المتحدة تقوم بممارسة بلطجيتها المعتادة في اكثر من ملف من الملفات الدولية ومنها الملف الاوكراني الذي تحاول فيه ان توسع نشاطها العدواني في تلك المنطقة التي تعتبر من قضايا الامن القومي والخط الاحمر في روسيا، وكذلك جاءت هذه الزيارة في ظل مفاوضات فيينا المتسارعة.

واشار الخبير في العلاقات الدولية الى ان زيارة السيد رئيسي الى موسكو تدل على عمق العلاقة الاستراتيجية الايرانية مع منطقة الشرق.

وأكد عبدو اللقيس ان ايران باتت تعتبر قطب اساسيًا يحسب له الف حساب على مستوى الساحة الدولية، لذلك نرى الدول الكبرى تتهافت لاقامة علاقات استراتيجية لعقود جديدة مع الجمهورية الاسلامية وهذا يعكس مدى الثقة والاستقرار في النظام القائم في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

هذا وقد عقد الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي ونظيره الروسي قمة أولى في العاصمة الروسية موسكو، وذلك خلال زياته إلى روسيا، وتلبية لدعوة نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

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