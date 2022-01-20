شاهد..تمهيدات لمناورات ايرانية روسية صينية مشتركة في البحر الهندي

العالم - مراسلون

الحزام الأمني البحري المركب عنوان المناورات البحرية المشتركة بين القوات البحرية الايرانية الروسية الصينية في عام 2022.

تمرين بمشاركة سفنن وزوارق بحرية بإسناد جوي وبالتركيز على رفع كفاءة القدرات لدى الافراد البحرية في تأمين الملاحة في المياه الاقليمية والحرة.

وقال المتحدث باسم المناورات الادميرال مصطفى تاج الديني: "ستقام المناورات في شمال المحيط الهندي على مساحة سبعة عشر الف كيلومتر مربع وترمي المناورات لرفع جاهزية القوة البحرية وتعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية للدول الثلاث، ومحاربة الارهاب البحري".

وقبيل المناورات عقد عناصر البحرية الدول الثلاث اجتماعًا تمهيدًا للتنسيق بشأن المناورات والتي من المقرر ان تجري في شمال المحيط الهندي وعلى مساحة تمتد لسبعة عشر الف كيلومتر مربع وستشارك في المناورات 11 قطعة بحرية من الجيش الايراني و3 قطع تابعة لحرس الثورة الاسلامية 2 قطعتان صينيتان و3 قكطع بحرية روسية.

وقال قائد المجموعة البحرية الروسية الكابتن درجة ثانية وليتشكو: "نأمل بإجراء مناورات جيدة وان نتوصل الى الاهداف المرجوة من هذة المناورات والتمارين".

وترمي المناورات بحسب القائمين عليها لتعزيز الامن الاقليمي والتعاون بين الدول الثلاثة وسيتم خلال المناورات اجراء تدريبات تكتيكية مختلفة بينها انقاذ القطع المشتعلة وتحرير السفن المختطفة واستهداف القطع المعادية.

مناورات عسكرية ايرانية روسية صينية ليست الاولى للدول الثلاث وتنظيمها بشكل دوري مستمر يمهد لايجاد تعاون يحد من تواجد القوات الاجنبية بالمنطقة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..