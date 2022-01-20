الإمارات: سنوطد تعاوننا الأمني والاستخباراتي مع كيان الاحتلال!

العالم-الامارات

وقال العتيبة، في كلمة ألقاها أمس الأربعاء خلال فعالية للمعهد اليهودي لأبحاث الأمن القومي الأمريكي، إن كلا من الولايات المتحدة و"إسرائيل" أصدرتا بياني دعم قويين للإمارات على خلفية الهجوم، معربا عن شكره لكلا الطرفين.

وتابع أنه "بالطبع سيكون هناك توطيد للتعاون في المجالين الأمني والاستخباراتي والدفاعي"، مشيرا إلى أن أحداث الاثنين أكدت أن هذا الأمر أولوية لبلاده.

وخلال الفعالية ذاتها قال سفير الإمارات إن "الحوثيين" استخدموا صواريخ كروز وصواريخ بالستية وطائرات مسيرة في الهجوم على أبوظبي.

وتشهد العلاقات بين الإمارات والکیان القاتل للاطفال تقربا كبيرا بعد تطبيع ابوظبي علاقاتها مع هذا الكيان المحتل في واشنطن في سبتمبر 2020 و بامر من الرئيس الاميركي السابق الارعن دونالد ترامب.