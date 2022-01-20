الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢
٠٦:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

بعد عملية "اعصار اليمن"...

الإمارات: سنوطد تعاوننا الأمني والاستخباراتي مع كيان الاحتلال!

الإمارات: سنوطد تعاوننا الأمني والاستخباراتي مع كيان الاحتلال!
الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

أكد السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، أن بلاده تعتزم توطيد التعاون الأمني الاستخباراتي مع امريكا والكيان الصهيوني إثر الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له أبوظبي.

العالم-الامارات

وقال العتيبة، في كلمة ألقاها أمس الأربعاء خلال فعالية للمعهد اليهودي لأبحاث الأمن القومي الأمريكي، إن كلا من الولايات المتحدة و"إسرائيل" أصدرتا بياني دعم قويين للإمارات على خلفية الهجوم، معربا عن شكره لكلا الطرفين.

وتابع أنه "بالطبع سيكون هناك توطيد للتعاون في المجالين الأمني والاستخباراتي والدفاعي"، مشيرا إلى أن أحداث الاثنين أكدت أن هذا الأمر أولوية لبلاده.

وخلال الفعالية ذاتها قال سفير الإمارات إن "الحوثيين" استخدموا صواريخ كروز وصواريخ بالستية وطائرات مسيرة في الهجوم على أبوظبي.

وتشهد العلاقات بين الإمارات والکیان القاتل للاطفال تقربا كبيرا بعد تطبيع ابوظبي علاقاتها مع هذا الكيان المحتل في واشنطن في سبتمبر 2020 و بامر من الرئيس الاميركي السابق الارعن دونالد ترامب.

روابط ذات صلة

شركات تغادر الامارات بعد اعصار اليمن

فراغ بنک أهداف الامارات في اليمن واللجوء الی حرب المجازر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المؤتمر العام للأحزاب العربية یدين العدوان الامیرکی الاماراتی على اليمن

وفد من الدومينيكان يزور جناح سوريا في اكسبو 2020 دبي

مسرور بارزاني وبلاسخارت يبحثان تطورات تشكيل حكومة العراق الجديدة

وزير النفط الايراني يعلن التوصل الى اتفاقيات مهمة في مجال الطاقة مع روسيا

بعد انحسار الفعالية الجوية واستقرارها.. سوريا تعيد افتتاح جميع الموانئ البحرية

الخارجية المصرية تعلق على تهجير الفلسطينيين في حي الشيخ جراح