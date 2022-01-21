بالفيديو..الادميرال تاج الديني يوضح سير عملية مناورات الحزام البحري المشتركة

العالم - خاص بالعالم

وبشأن هذه المناورات وبدء مرحلتها التكتيكية قال المتحدث بإسم المناورات الادميرال مصطفى تاج الديني في حديث لقناة العالم : "نحن منذ صباح اليوم بدأنا التدريبات على القطع البحرية وتجمعها في نقطة معينية ومحددة، وثم بدأنا بالتدريبات لاطلاق النار والمدفعية، وفي الساعات المقبلة سوف نبدأ بمرحلة السفن وانقاذ السفن، وكذلك في ختام برامجنا في مراحلها التدربية سوف يكون هناك عرض عسكري".

وحول أهمية وأهداف المناورات الثلاثية بين ايران والصين وروسيا قال الادميرال تاج الديني: "نحن شعارًا لهذه المناورات وهي نحن جميعًا للسلام ومن اجل رفع جهوزية القوات لاستتاب الامن السلام في المحيط الهندي والوقوف ضد القرصنة البحرية وكذلك تكون بمشاركة قوات من روسيا والصين من اجل التعاون الاكثر بين هذه البلدان".

هذا وانطلقت صباح اليوم مناورات الحزام الامني البحري 2022 المشتركة بين ايران وروسيا والصين والتي ستجرى شمال المحيط الهندي على مساحة تمتد لسبعة عشر الف كيلومتر مربع.



وستشهد المناورات مشاركة احدى عشرة وحدة بحرية من الجيش الايراني وثلاث وحدات من البحرية التابعة لرس الثورة الاسلامية وثلاث وحدات من روسيا ووحدتين من الصين.