الجمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢
٠٧:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

محافظ ديالى يكشف تفاصيل حادثة استشهاد 11 جنديا

محافظ ديالى يكشف تفاصيل حادثة استشهاد 11 جنديا
الجمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

كشف محافظ ديالى مثنى التميمي، عن التفاصيل الكاملة لحادثة استشهاد 11 جندياً في العظيم.

العالم - العراق

وقال التميمي إن "الاعتداء تم على افراد من الفرقة الاولى في منطقة العظيم المنطقة الفاصل مع الحدود الفاصلة مع محافظة صلاح الدين"، مشيرا الى أن "السبب الرئيسي هو اهمال المقاتلين لان المقر محصن بالكامل وتوجد كاميرا حرارية ،وتوجد نواظير ليلية ،ويوجد ايضاً برج مراقبة كونكريتي".

وأوضح أن "قائد الفرقة الأولى على مستوى من المسؤولية ،لكن الإرهابيين استغلوا برودة الطقس وإهمال المقاتلين ،لأن جميعهم كانوا نائمين وقاموا الإرهابيين بجريمتهم ومن ثم انسحبوا الى صلاح الدين"، مبيناً أن "المحافظة طالبت سابقاً وتطالب حالياً بضرورة التصدي لتسلل الارهابيين من محافظة صلاح الدين الى ديالى ووضع حد لمساحة 65 كيلومترا من الحدود بين المحافظتين لمنع تسلل الارهابيين لأنه من دون ذلك ستستمر مثل هكذا خروقات".

وأضاف أن "العراقيين يخوضون حرباً عالمية ضد الارهاب ما يحتاج الى تسخير جميع امكانيات وزارة الدفاع للقضايا الفنية وانشاء منظومة فنية من كاميرات ونواظير ليلة وسواتر لتحصين الحدود الفاصلة مع محافظة صلاح الدين"، مؤكداً أن "القوات الأمنية ستقوم بعمليات مضادة والعمليات مستمرة ضد العصابات الارهابية".

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

العراق.. استشهاد 11 جنديا بتعرض إرهابي في ديالى

ارتفاع احتياطيات العراق من العملات الأجنبية

وزارة دفاع العراق تنفي انباء القبض على قائد فرقة المشاة السادسة

المفوضية الأوربية تشيد بمواقف العراق الداعمة لخيار التهدئة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

محافظ ديالى يكشف تفاصيل حادثة استشهاد 11 جنديا

مسئول بحركة فتح يدين جريمة الاحتلال فى حى الشيخ جراح

 طائرة استطلاع صهيونية  تخرق الأجواء اللبنانية

العراق.. استشهاد 11 جنديا بتعرض إرهابي في ديالى

الرئيس السوري يناقش مع مبعوث بوتين مجالات التعاون السوري الروسي

اليمن ..توقف خدمات الانترنت بسبب استهداف العدوان السعودي مبنى الاتصالات بالحديدة