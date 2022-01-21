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الديمقراطي الكردستاني يجتمع لحسم ملف رئيس العراق

الديمقراطي الكردستاني يجتمع لحسم ملف رئيس العراق
الجمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي شيرزاد قاسم، ان الايام القليلة المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني لحسم ملف رئاسة الجمهورية.

العالم - العراق

وقال قاسم في حديث للسومرية نيوز، إن "منصب رئيس الجمهورية هو استحقاق للمكون الكردي ضمن الأعراف المتفق عليها طيلة الدورات السابقة"، مبينا ان "هنالك ضرورة ان يحصل اتفاق بين القوى الكردستانية على اسم مرشح لشغل المنصب".

واضاف قاسم، ان "الايام القليلة المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني لحسم هذا الملف"، لافتا الى ان "هنالك رغبة وارادة موحدة بين الطرفين على اهمية الذهاب الى بغداد ودخول قبة البرلمان بمرشح واحد متفق عليه ينال ثقة البرلمان بالاغلبية الواضحة".

واكد ان "منصب رئيس الجمهورية لن يكون حجر عثرة او عائق يؤثر على العلاقة بين الحزبين على اعتبار ان الثوابت والمشتركات بينهما أكبر من هذه المسميات".

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