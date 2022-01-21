'قسد' تعلن حصيلة قتلى الهجوم على سجن الحسكة

العالم - سوريا

ونقلت رويترز عن المصدر قوله بأن هناك أجانب من بين عناصر داعش الذين قتلوا بهجوم شنه تنظيم "داعش" على سجن في الحسكة أمس الخميس.

من جانبها أعلنت "قسد" في بيان أنها "اعتقلت 89 متشددا وأن الاشتباكات ما زالت تدور في محيط السجن بعد أن هاجمه مقاتلو التنظيم وحاولوا إطلاق سراح سجناء من أعضائه".

يذكر أن سيارة مفخخة انفجرت، مساء أمس الخميس، أمام سجن يقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي ومسلحين موالين له في الحسكة شمال شرقي سوريا.

وأفادت مصادر محلية في مدينة الحسكة لوكالة "سبوتنيك" بأن "سيارة مفخخة استهدفت مبنى سجن الصناعة الذي يسيطر عليه الجيش الأمريكي ومسلحو "قسد" الموالين له في حي غويران في مدينة الحسكة".

وتابعت المصادر أن "السجن الذي يضم معتقلين من تنظيم "داعش"، يشهد محيطه اشتباكات وأصوات لإطلاق الرصاص إثر الانفجار، مع معلومات عن استعصاء من المعتقلين وتمكن عدد منهم من الهروب".