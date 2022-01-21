شاهد.. نزوح أهالي حي غويران وسط اشتباكات بمحيط سجن الحسكة

العالم - سوريا

وذكرت سانا في وقت سابق أن اشتباكات عنيفة استمرت منذ ليلة أمس إلى صباح اليوم في محيط سجن الثانوية الصناعية بعد هجوم نفذه إرهابيو تنظيم “داعش” على محيط السجن بسيارتين مفخختين أسفر عن هروب عدد من إرهابيي التنظيم .

وأضافت نقلاً عن مصادر محلية إن الاشتباكات لا تزال مستمرة أيضاً داخل السجن وعند أطرافه ومحيط دوار الباسل وعلى الطريق العام بعد أنباء عن تحصن العديد من الفارين في الأبنية المجاورة للثانوية الصناعية وتمكن آخرون من الوصول إلى أطراف حي غويران والزهور.

وبينت أن إرهابيي (داعش) الفارين من السجن يتحصنون بعدد من الأبنية المجاورة منها كلية الاقتصاد وأكاديمية تابعة لما يسمى (الدفاع الذاتي) من الجهة الجنوبية للسجن كما يتحصن قسم من الفارين في مخبز الباسل شمال سجن الثانوية الصناعية وسط استمرار الاشتباكات.

وأوضحت أن (قسد) لم تتمكن من السيطرة على السجن ومحيطه رغم الدعم الجوي من طيران الاحتلال الأمريكي المروحي والحربي.

إلى ذلك فرضت (قسد) حظر تجول على الأهالي في حيي غويران والزهور وسط استنفار غير مسبوق في محيط السجن وضمن الأحياء بالتنسيق مع قوات الاحتلال الأمريكي.

هذا ووجه محافظ الحسكة غسان خليل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل والجمعيات الخيرية بالاستنفار الكامل لتقديم كافة المساعدات الممكنة للاخوة المواطنيين النازحين من حي غويران الى المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش العربي السوري ، وذلك نتيجة الاشتباكات الدائرة هناك.

من جهته مدير الشؤون الاجتماعية والعمل إبراهيم خليف أكد أن عدد الأسر التي نزحت حتى اللحظة بلغ ١٠٥٠ أسرة مناشدا الأهالي بأن يبقى في كل منزل شخص على الأقل حفاظا على منازلهم .