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شاهد.. فأر يأكل من سيخ شاورما في مطعم سعودي

الجمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فأرًا وهو يقف فوق سيخ شاورما في مطعم في السعودية ويأكل منه.

العالم - منوعات

وبحسب ما نقلت"سبوتنيك" أن أمانة مدينة جدة أغلقت مطعما في حي البغدادية في جدة، بعد انتشار المقطع، الذي يظهر مخالفة صريحة لأنظمة صحة البيئة والمحافظة على النظافة.

وأن أمانة جدة طبقت أشد العقوبات على المطعم المخالف، وفق لائحة الجزاءات البلدية والمعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

يذكر أن خبراء تغذية كانوا قد حذروا، في وقت سابق، من أن "الشاورما تعتبر من بين أخطر أنواع الأغذية في العالم وأنها مصدر لكثير من الميكروبات المرضية التي تعيش في اللحوم البيضاء أو الحمراء، الذي أشار إلى قولهم إن الأطعمة التي يتم طهيها في درجة حرارة بين 5 إلى 60 درجة مئوية خطرة، لأن الميكروبات تنشط بين هذين المستويين، و إن درجة الحرارة للشاورما تكون في الغالب بين هاتين الدرجتين وهو ما يعني أنها تمثل بيئة مناسبة لا تقتل الجراثيم التي يمكن أن تنتقل إلى الإنسان عند تناولها.

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