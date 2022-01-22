شاهد.. مسيرات غاضبة في العاصمة اليمنية تنديداً بجرائم العدوان

العالم - اليمن

هكذا جاء الرد اليمنيين على التصعيد العسكري والإقتصادي للعدوان السعودي - الأمريكي، مسيرات جماهيرية غاضبة خرجت في العاصمة صنعاء وبعض المحافظات تنديد بمجازر العدوان بحق المدنيين ولفت نظر العالم بإستهداف العدوان المتواصل بغارات على الأحياء السكنية والأعيان المدنية وكذلك الحصار الخانق الذي يفرضه على دخول المشتقات النفطية.

الحشود التي اكتظت بها ساحة باب اليمن بالعاصمة صنعاء رفعت الأعلام الوطنية والشعارات المناهضة للسياسة الأمريكية وتصعيدها المستمر وردد المشاركون هتافات المؤكدة على استمرار الصمود والثبات في المواجهة مهما كانت التضحيات.

وقال مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد فتاح:" نقول للعدوان وادواتهم، ستغادرون المنطقة بأكملها وليس اليمن، ستغادرون اليمن والمنطقة مهزومين مكسورين اذلاء صاغرين لأنكم محتلون جبناء حقراء مجرمون".

المشاركون اكدوا أن أمريكا وراء قتل اليمنيين وتدمير منشآتهم من خلال مدها لقوى العدوان بالسلاح والغطاء السياسي لمواصلة حربهم العدوانية على اليمن في ظل صمت مريب للمجتمع الدولي واكد المشاركون أن الإمعان في التصعيد الذي يعود للمعتدين الا بمزيد من الخسائر وأن اليمنيين سيواجهون التصعيد بالتصعيد.

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