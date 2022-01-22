غوتيريش: لا يجوز معاقبة الشعب الأفغاني بسبب طالبان

العالم-أفغانستان

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الأمين العام للصحفيين بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وأفاد غوتيريش، بأن "هناك بعض التقدم" فيما يتعلق بعمل المرأة وتعليم الفتيات في أفغانستان.

وأردف: "الموظفات اللاتي يعملن بالأمم المتحدة في أفغانستان يتمكن من العمل الآن".

وتابع: "نعلم أيضا أن هناك أماكن يسمح للفتيات فيها بالذهاب إلى المدارس وهناك أيضا نساء أفغانيات يعملن بعض المصالح الحكومية".

واستدرك: "لكن هذه فقط مجرد أمثلة محلية وهي أمثلة قليلة للغاية من الواضح أيضا حدوث خروقات جسيمة لحقوق الإنسان".

وزاد غوتيريش: "نعمل حاليا من أجل تمكين المرأة من العمل، وأن تتمكن الفتيات من الذهاب إلى مدارسهن الثانوية وهذا لم يتحقق بعد".

وأكمل: "نحن على اتصال مستمر مع طالبان حتى نبلغهم أنه من مصلحتهم تحقيق ذلك، وأنه أمر ضروري حتى يحصلوا على الاعتراف الدولي نؤكد هذا في العلن وفي مناقشاتنا معهم".

وذكر أن "الأمم المتحدة تعمل في الوقت نفسه من أجل وصول المساعدات الإنسانية وتجنب حدوث انهيار اقتصادي في أفغانستان الأفغان يعيشون الآن ظروفا بائسة للغاية".

واستطرد: "سنستمر في عملنا الإنساني في هذا البلد وستواصل الأمم المتحدة إصرارها على ضرورة أن تتاح لها السيولة اللازمة لمنع الاقتصاد الأفغاني من الانهيار".

وختم غوتيريش بالقول: "في الوقت نفسه نصر أيضا مع طالبان على ملفات حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب وتشكيل الحكومة الشاملة".