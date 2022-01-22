السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢
١٠:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

القضاء التونسي يحقق في تسليم رئيس وزراء القذافي إلى ليبيا

القضاء التونسي يحقق في تسليم رئيس وزراء القذافي إلى ليبيا
السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٣١ بتوقيت غرينتش

بدأ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بحثا تحقيقيا بخصوص ظروف وملابسات تسليم المسؤول الليبي السابق، البغدادي المحمودي، إلى ليبيا في يونيو سنة 2012.

العالم - تونس

وذكرت إذاعة "موزاييك" أن القرار جاء إثر إذن من وزيرة العدل، ليلى جفال، للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس، والذي أذن بدوره لوكيل الجمهورية بفتح تحقيق، تعهد به أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وسبق أن تحدث الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، عن كواليس تسليم الحكومة لرئيس الوزراء الليبي السابق، البغدادي المحمودي، إلى ليبيا بعد سقوط نظام القذافي، وقال إن ذلك تم دون علمه، معتبرا ما حدث آنذاك "طعنة في شرفه وشرف الجمهورية التونسية".

وأكد المرزوقي أنه كان رافضا لتسليمه لأن القانون الدولي يحرم تسليم اللاجئ السياسي إلى بلد فيه عقوبة الإعدام، متابعا أن الوضع في ليبيا لم يكن يسمح بذلك خاصة في غياب الضمانات ودولة مستقلة وقضاء عادل مستقل وضمان بألا يحكم عليه بالإعدام.

روابط ذات صلة

فتح تحقيق حول ما يعرف بـ'الجهاز السري لحركة النهضة' في تونس

تونس.. المجلس الأعلى للقضاء يدين حملات 'التشويه الممنهج' للقضاة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قصف اليمن يعني أن 'اسرائيل' أصبحت في خطر

القضاء التونسي يحقق في تسليم رئيس وزراء القذافي إلى ليبيا

الحشد الشعبي يؤمن عملية صيانة أبراج الطاقة في آمرلي (صور)

الكشف عن مواصفات هاتف آيفون القادم الرخيص الثمن

النجباء: أمريكا تسعى لضمان وصول شخصيات ضعيفة للحكم في العراق

تناول حفنة من الجوز يومياً وراقب ما سيحدث.. لن تتوقع