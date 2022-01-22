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شاهد.. مسؤول يمني: العدوان يرتكب مجازر كلما يفشل في الميدان

السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٠١ بتوقيت غرينتش

قال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية علي تيسير أن تحالف العدوان يستهدف كل ما يتعلق بالإنسان مثل المدارس والمستشفيات والأسواق وقاعات الأفراح.

العالم - خاص العالم

وأوضح تيسير خلال مشاركته في تغطية قناة العالم الإخبارية حول مجزرة تحالف العدوان ضد سجناء السجن الاحتياطي اليمني في صعدة أن تحالف العدوان زعم في الحديدة وجود صواريخ باليستية آتية من ايران الا ان بعد ساعات اكتشف ان ما يزعمه العدوان ما هو الا فيلم أمريكي للإحتلال العراق عام 2003.

وأكد تيسير على أن العدوان يمارس الزيف والتضليل على العالم وهو يرتكب جرائم بحق أبناء الشعب اليمني كلما يفشل في المواجهة في الميدان.

وشدد تيسير على أن جرائم العدوان لن تبقى بدون رد وستشهد دول العدوان في المستقبل هجمات ضدهم.

,أعلن وزير الصحة اليمني طه المتوكل عن استشهاد 82 سجينا وإصابة 266 اخرين جلهم في حالة خطرة اثر غارات العدوان على السجن الاحتياطي في صعدة.

وناشد المتوكل الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية بتسيير رحلات طبية إسعافية إلى اليمن لإجلاء مصابي مجزرة السجن الاحتياطي.

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