شاهد.. الامارات تطبق 'نظرية الضاحية' في قصف اليمن

العالم - خاص بالعالم

وقال د.أمين حطيط في حديث لقناة العالم الاخبارية:"لوكان هناك عدل في المجتمع الدولي لكان اقتيد هؤلاء الذين ارتكبوا مثل هذه المجزرة الی هذه السجون والی المحاكمات والی انزال اشد العقاب بهم".

وأكد حطيط ان ما ينفذ في اليمن هو نفس ما نفذه كيان الاحتلال يوماً ما في لبنان وأطلقت عليه يومها اسم "نظرية الضاحية" والتي تتضمن القتل والتجزير والتدمير والتشريد".

وأوضح ان الامارات، تطبق نظرية الضاحية في اليمن، بتوجيه من الولايات المتحدة و"اسرائيل".

وشدد علی ضرورة توصيف حقيقة هذه الجريمة وضرورة ملاحقتها دولياً وتحرك مجلس الامن من أجل ملاحقة هؤلاء القتلة بشكل أكيد وموثق.

وطالب الاستراتيجي أمين حطيط ضرورة تحرك القوی الانسانية موضحاً ان هذه المجزرة أحدثت وضعاً صحياً في اليمن يفوق قدرات أهل اليمن واليمنيون بحاجة الی مساعدة انسانية دولية من أجل انقاذ الحرحی.

وأكد علی ضرورة تشكيل لوبي دولي لوقف هذا العدوان الذي تلفت من كل قاعدة شرعية واخلاقية وقانونية.