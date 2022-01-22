حركة النهضة تعلن عن إعتقال قيادي ثاني ونقله لجهة مجهولة

العالم - خاص بالعالم

ففي وقت تتهم به حركة النهضة قوات الأمن التونسية بانها اختطفت القيادي بالحركة محمد القوماني ونقله إلى جهة مجهولة.

ومن قبله اعلانها إختطاف القيادي نور الدين البحيري، من قبل رجال أمن بزي مدني، واقتياده إلى جهة غير معلومة، طلبت وزيرة العدل التونسية، ليلى جفال من محكمة الاستئناف التونسية، الإذن لفتح تحقيق ومحاكمة ما اسمته الجهاز السري لحركة النهضة.



ونقلت الوكالات التونسية أن هذا القرار جاء إثر شكاية تم تقديمها إلى وزيرة العدل، من طرف أحد أعضاء فريق الدفاع في قضية اغتيال ناشطين سياسيين عام 2013، واتهم فريق الدفاع الجهاز السري لحركة النهضة بالتورط في اغتيال المعارضين، وبممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحركة التي نفت بدورها هذه الاتهامات.



في هذه الاثناء، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء تطور الأوضاع في تونس، وقال غوتيريش إن الثورة الديمقراطية التونسية كانت شيئا ألهم الأمل في شتى أنحاء العالم، مشيرا الى انه يجب الحفاظ عليها بكل القيم الديمقراطية، واعرب عن امله بالاستعادة الكاملة لإطار ديمقراطي مؤسساتي يعمل لجميع التونسيين.



وفي مشاهد لم تشهدها العاصمة منذ10 سنوات، استخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين، واعتقلت العشرات في مظاهرة يوم الجمعة للاحتفال بذكرى ثورة تونس وللتنديد بقرارات سعيد.

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