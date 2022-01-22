تنديدات دولية بمجزرة صعدة التي اقترفها تحالف العدوان في اليمن

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هنا لا تزال فرق الانقاذ تحاول رفع الضحايا من تحت انقاض مبنى السجن المدمر، عشرات الضحايا والجرحى وتوقعات بارتفاع اعدادهم نظرا لوجود عشرات المفقودين وحالات حرجة بين الجرحى، ومناشدات لجميع الدول والمنظمات الانسانية لارسال طائرات لنقل الحالات الحرجة فورا كون القطاع الطبي في اليمن اصبح منهارا، بسبب كثرة الجرحى وتعدد المجازر والحصار المفروض على البلاد.



وازاء هول المجزرة التي ارتبكتها السعودية والامارات، دعت عدة منظمات انسانية ووزارة حقوق الانسان، الامم المتحدة الى تشكيل لجنة تحقيق فورية وحملت الامم المتحدة المسؤولية عن التأخير والمماطلة.



وردا على مجازر تحالف العدوان وجرائمه، دعا المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، الشركات الأجنبية في الإمارات بالمغادرة كونهم يستثمرون في دويلة غير آمنة طالما حكامها مستمرون في العدوان على اليمن.



وكانت مدينة صعدة والعاصمة صنعاء والحديدة وغيرها من المناطق اليمنية تعرضت لغارات مكثفة من طيران تحالف العدوان



وتنديدا بالمجازر في صعدة والحديدة نظم ابناء الشعب اليمني مسيرات حاشدة في صنعاء وغيرها حمل خلالها المشاركون واشنطن والأمم المتحدة مسؤولية استمرار الحصار والحرب الاقتصادية،على بلادهم .



في المواقف، نددت رابطة علماء اليمن بجرائم تحالف العدوان واكدت حقهم المشروع في الدفاع عن النفس بكل الوسائل .

اقليميا، استنكرت الخارجية الإيرانية الاعتداءات الجوية على مناطق سكنية ومدنية، مؤكدة أن استمرار الهجمات وصمت المجتمع الدولي وبيع الأسلحة وازدواجية المعايير، جعل طريق السلام أكثر صعوبة وتعقيدا.



وشجب حزب الله - لبنان، الغارات العدوانية ووصفها بالمجزرة البشعة التي تؤكد وحشية وهمجية قوى العدوان والشر، وتعبيرا عن تعويض بائس عن الفشل الذريع في المواجهة الميدانية.

دوليا ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمجزرة سجن صعدة، ودعا في بيان إلى إجراء تحقيق فوري وفعال بالمجازر بما يضمن محاسبة المتورطين.

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