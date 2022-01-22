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مجازر وحصار وتضليل اعلامي وعزل اليمن عن العالم.. ماذا تريد السعودية بعد؟

السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

اكد وكيل وزارة الاعلام اليمنية نصر الدين عامر، ان النظام السعودية مازال يتغول بدماء اليمنيين بارتكاب المجازر بحقهم منذ سبع سنوات، واخرها الجريمة التي ارتكبها بقصف مبنى الاتصالات في الحديدة والذي تسبب بقطع الانترنت وعزل اليمن عن العالم الخارجي تماماً، اضافة الى سقوط العديد من الضحايا.

خاص بالعالم

وقال عامر في حديث لقناة العالم على هامش تغطية خاصة لجريمة تحالف العدوان على اليمن بقصف السجن الاحتياطي وسقوط العديد من الضحايا في صعدة، قال: ان جريمة صعدة بلغت الى اكثر من 250 ما بين قتيل وجريح، اضافة الى جرائم مركبة وتصعيد كبير ضد الشعب اليمني، تترجم عبر الحصار المتواصل والذي ادى الى ازمة وقود خانقة والتي انعكست على المستشفيات والحركة داخل اليمن.

ولفت عامر الى ان الاعلام السعودي يمارس حركة تضليلية واسعة ويصور الجلاّد بانه ضحية وبالعكس، والترويج بان هناك ادانات دولية لقوات صنعاء، وتشجيع لعمليات القتل ضدها، مبيناً بان هناك الولايات المتحدة الامريكية تنصلت عن مسؤولية مجازر السعودية، معتبراً ان الهدف من تحالف العدوان على سجن صعدة يرمي لاستهداف الانسان اليمني وقتل اكبر عدد من الناس، وان اليمنيين باتوا يدركون ان العدوان يستهدف اي تجمع بشري.

وشدد عامر على ان العسكريين في القوات اليمنية المشتركة هم من يقدر الموقف في الرد على جرائم العدوان السعودي الاماراتي، نظراً لما يتملكه من تطور نوعي في الاسلحة.

تابعوا المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق اعلاه..

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