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حماس تحمل الاحتلال مسؤولية غرق لاجئين فلسطينين في "المتوسط"

حماس تحمل الاحتلال مسؤولية غرق لاجئين فلسطينين في
السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

حمّل رئيس الدائرة الإعلامية في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"- إقليم الخارج هشام قاسم الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حادثة غرق 8 من اللاجئين الفلسطينيين في سورية الذين قضوا قبل أيّام غرقاً في مياه البحر الأبيض المتوسط وهم يحاولون الوصول إلى أوروبا، بحثاً عن حياة آمنة وكريمة.

العالم - فلسطين

وندد قاسم، في تصريح صحفيّ، السبت، بهذه المعاناة الإنسانية، التي يتعرّض لها اللاجئون الفلسطينيون في كل دول العالم، وعدم تمكينهم من العودة إلى مدنهم وقراهم التي هجّروا منها.

وعدّ أنَّ استمرار حالات الغرق الأليمة، ومشاهد الدفن الحزينة لأبنائنا اللاجئين من فلسطينيي سورية، يمثل صورة من صور النكبة الفلسطينية التي تعرّض لها شعبنا منذ أكثر من سبعين عاماً، بفعل عدوان الاحتلال ومجازره التي نفذتها العصابات الصهيونية.

وأشار إلى أن الحركة تابعت بكل ألم، حادثة الغرق، مؤكدا أنَّ حماية اللاجئين الفلسطينيين في أماكن وجودهم كافة، وتوفير الحياة الحرّة والعيش الكريم لهم هي مسؤولية إنسانية، ينبغي أن تضطلع بها الدول المضيفة لهم.

ونبّه إلى أن اللاجئين ضيوف على البلدان التي يقيمون فيها، متمسكون بحقوقهم المشروعة، وفي مقدّمتها حقّ العودة إلى ديارهم التي هجّروا منها، مطالباً أن تتداعى كل الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي وأحرار العالم لحمايتهم.

ودعا المنظمات الإنسانية والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى التحرّك العاجل لحماية اللاجئين الفلسطينيين، والعمل على توفير متطلبات الحياة الكريمة لهم، في سياق هذه الأجواء والأزمات التي يتعرّضون لها في بلاد اللجوء.

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