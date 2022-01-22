وزير لبناني: المتحوّر أوميكرون قد يمهّد لخروج تسلسلي من الجائحة

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واشار حمد اليوم السبت في لقاء حواري بدعوة من تجمع المعلمين في لبنان- منطقة بيروت، إلى أنّ الإصابة بالمتحوّر تعطي مناعة ضد كلّ المتحورات السابقة وهذا أمر جيد، كما أنّ نتائج الفحوص تظهر الإصابة بالإنفلونزا وكورونا معًا، وهذا يعني أنّ الفيروس أصبح أكثر ضعفًا من قبل وأنّ نسبة المناعة لدى الأفراد قد ارتفعت.



وجدّد النصيحة للجميع بتلقّي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مضيفًا أنّ الجرعة الثالثة ضرورية لمن يعاني من أمراض مزمنة ومستعصية وضعف مناعة، على أنّه من الأفضل أن تكون الجرعة الثالثة مختلفة عن الأولتين.



وأبدى ارتياحه لتمكّنه خلال تولّيه وزارة الصحة العامة من شراء اللقاحات في وقت مبكر وبأرخص الأسعار، حيث تمّ توفير الكثير على خزينة الدولة، ما شكّل إنجازًا نوعيًّا في مرحلة تفكّك المؤسسات.