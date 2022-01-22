السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢
٠٦:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

وزير خارجية الكويت يكشف عن"3 رسائل"يحملها للبنان

السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح انه يحمل  3 رسائل هي دعم لبنان وألا يكون منصة عدوان وأن يفي بتعهداته .

العالم_لبنان

واعتبر وزير الخارجية ​الكويتي في مؤتمر صحافي مشترك الليلة مع وزير الخارجية لبنان عبدالله بوحبيب أن لبنان أيقونة متميزة في العالم العربي ونؤكد على ضرورة عدم تدخله في شؤون أي دولة عربية، مشيرا الى أن هذه الزيارة تعدّ في إطار الجهد الدولي لإعادة الثقة بلبنان ونؤكد على ضرورة عدم تدخله في شؤون أي دولة عربية.

وأعلن الصباح أنا أحمل 3 رسائل أولها التعاطف مع الشعب اللبناني، وثانياً لا نريد ان يكون منصة للتهجم على الدول العربية والخليجية، وثالثاً ان يلتزم لبنان بالاصلاحات المطلوبة منه.

وشدد على أن رؤيتنا الكويتية والخليجية هي أن يكون لبنان قويًا قادرًا على الوفاء بالتزاماته الدولية"، مشيرا الى أن "دول مجلس التعاون متضامنة مع لبنان والتحرك الكويتي بالتنسيق مع دول الخليج (الفارسي)، لافتا الى أنه لمسنا ملامح إيجابية لما قدمناه من أفكار في لبنان ونأمل أن تتطور الأمور.

ووصل الوزير الكويتي الى بيروت اليوم و اجتمع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومن المقرر أن يلتقي يوم غد الاحد رئيس الجمهورية ميشال عون و رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

روابط ذات صلة

رئيس حكومة لبنان استقبل وزير خارجية الكويت

وزير الخارجية الكويتي يتوجه اليوم إلى لبنان

مقاطعة "المستقبل" الشاملة هل تفتح باب تطيير الانتخابات في لبنان؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. "داعش" تنشر اللحظات الاولى لاقتحام سجن الحسكة

بلجيكية تسجل رقمًا قياسيًا لأصغر امرأة تطير بمفردها حول العالم

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 22-01-2021

جمهورية دونيتسك: على الأمريكيين إدراج أنفسهم على لائحة داعمي الإرهاب

مادة غذائية مثالية للحفاظ على ضغط الدم الطبيعي

برهم صالح يستقبل وزير العدل اللبناني بقصر السلام