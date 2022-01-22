العالم_لبنان

واعتبر وزير الخارجية ​الكويتي في مؤتمر صحافي مشترك الليلة مع وزير الخارجية لبنان عبدالله بوحبيب أن لبنان أيقونة متميزة في العالم العربي ونؤكد على ضرورة عدم تدخله في شؤون أي دولة عربية، مشيرا الى أن هذه الزيارة تعدّ في إطار الجهد الدولي لإعادة الثقة بلبنان ونؤكد على ضرورة عدم تدخله في شؤون أي دولة عربية.

وأعلن الصباح أنا أحمل 3 رسائل أولها التعاطف مع الشعب اللبناني، وثانياً لا نريد ان يكون منصة للتهجم على الدول العربية والخليجية، وثالثاً ان يلتزم لبنان بالاصلاحات المطلوبة منه.

وشدد على أن رؤيتنا الكويتية والخليجية هي أن يكون لبنان قويًا قادرًا على الوفاء بالتزاماته الدولية"، مشيرا الى أن "دول مجلس التعاون متضامنة مع لبنان والتحرك الكويتي بالتنسيق مع دول الخليج (الفارسي)، لافتا الى أنه لمسنا ملامح إيجابية لما قدمناه من أفكار في لبنان ونأمل أن تتطور الأمور.

ووصل الوزير الكويتي الى بيروت اليوم و اجتمع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومن المقرر أن يلتقي يوم غد الاحد رئيس الجمهورية ميشال عون و رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.