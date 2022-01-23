نداءات "نحن اليمن" تسمع الصم

العالم - نبض السوشيال

تعرض اليمن إلى أبشع أنواع المجازر، حيث نفذ التحالف عمليات إبادة جماعية، خصوصاً في الأيام الأخيرة الماضية، واستهدف الأحياء المدنية والبنى التحتية في العاصمة صنعاء وصعدة والحديدة.

أسفرت غارات جوية شنتها طائرات العدوان، عن سقوط أكثر من 80 شهيداً وأكثر من 300 جريحاً،وسط ترجيح بارتفاع عدد الضحايا لوجود عشرات المفقودين والحالات الحرجة. بفعل غارات شنت على السجن المركزي في صعدة.

وأدت هذه الغارات إلى انقطاع الإنترنت عن كل أنحاء اليمن بعد استهداف "البوابة الدولية للاتصالات والإنترنت"، وهي المزود الوحيد للإنترنت في البلاد.

هذا وأدان مكتب رئاسة الجمهورية في اليمن، التصعيد الأخير لتحالف العدوان السعودي الإماراتي وارتكابه للجرائم والمجازر بحق المدنيين في صنعاء وصعدة والحديدة.

وأشار إلى أن هذا التصعيد يمثل ترجمة عملية لمشاريع التطبيع مع الكيان الصهيوني التي تستهدف بلدان الأمة ومنها اليمن.. لافتة إلى أن هذا التصعيد جاء عقب زيارة رئيس كيان العدو الصهيوني إلى دويلة الإمارات العميلة، وبرعاية وتواطؤ من المؤسسات والمنظمات الدولية التي تقف مع الجلاد ضد الضحية وفي مقدمتها مجلس الأمن.

وحذرت دول العدوان من الاستمرار في التصعيد الذي سيواجه بالمثل.. مؤكدا أن القوات المسلحة من جيش ولجان شعبية لن يقفوا موقف المتفرج على قتل وخنق أبناء شعبهم، بل سيذيقون العدوان من بأسهم الشديد عبر كل الخيارات والوسائل المتاحة لتأديب المعتدين.

هذا وبعد الاعتداءات الوحشية السعودية على اليمن، تفاعل شعبي واسع استحوذ على منصات التواصل الاجتماعي، تنديد بالجرائم تحالف العدوان في ظل التكتم العالمي وانتظار للرد المرتقب. فقد دشن النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسم "#نحن_اليمن" الذي وصل لقائمة الوسوم الاعلى تداولا في البحرين ولبنان.

فقد غردت "راميا الابراهيم" عبر صفحتها على تويتر : "هستيريا الانتقام للتحالف تستمر وتتوسع #الحديدة و #صعدة تستصرخان الضمائر الحية كونوا معهما كونوا مع #اليمن فعلى مايبدو تم إعطاء التحالف بقيادة المملكة ضوءً أخضر ممهوراً بصمت دولي وأممي للإيغال باللحم والدم اليمني...افضحوهم التاريخ لن يرحم أحداً...ياحيف والله ".

فيما غرد "احمد الهاشمي" : "خروج الاحرار في غزة يغضب صهاينة العرب ومرتزقتهم".

وغرد "احمد خاقان" : "عربان الخليج اجتمعوا واتفقوا على قتل أمة "لا اله الا الله"".

وكتبت "Fatima Ftouni" في تغريدة لها : "عندما حصلت معركة سيف القدس احتشد آلاف اليمنيين من أجل نصرة أصحاب الأرض في حربهم ضد الاحتلال.. اليوم #غزة المحاصرة تعلن وقوفها مع #اليمن وأهله وتقول كلمتها: لا للعدوان الإسرائيلي السعودي الإماراتي".

من جانبها غردت "حلا" : "صباح الخير لأطفال اليمن... هنا تقتل الأرواح...هنا تتجلى صهيونية التحالف السعودي الإماراتي".