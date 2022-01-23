الصومال.. إحباط هجوم بسيارة مفخخة ومقتل 3 من مسلحي 'الشباب'

العالم - افريقيا

وقال رئيس الأركان الصومالي، أدوى يوسف راغي، في تصريح لـ"إذاعة صوت الجيش" الحكومية، إن وحدات من الجيش تمكنت من إحباط هجوما بسيارة مفخخة كان مخططا أن يستهدف مدينة جرعيل بولاية جلمدغ، بعد تلقيها معلومات حول مكان إعداد المتفجرات.

وأضاف راغي أن الجيش نفذ عملي أمنية في بلدة طفحيالي، القريبة من جرعيل؛ حيث كان مسلحو حركة "الشباب" يعدون فيها المتفجرات التي كانت ستستخدم في الهجوم؛ ما أدى إلى إحباطه، ومقتل 3 من مسلحي الحركة.

وأوضح أن من بين القتلى الثلاثة، داؤود إبراهيم، مسؤول حركة "الشباب" في مدينة جرعيل.

وأشار رئيس الأركان إلى أن الجيش لا يزال يطارد 3 مقاتلين آخرين كانوا ضمن المجموعة التي استهدفتها العملية الأمنية.

ويخوض الصومال منذ سنوات حربا ضد حركة "الشباب" التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، وتبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.