العميد فدوي: الاعداء لم يتمكنوا من الوقوف امام نمو الثورة الاسلامية

العالم - ايران

وقال العميد فدوي في تصريحه اليوم الاحد خلال المهرجان الرابع لـ "الشاب الجندي": ان خبثاء العالم بقيادة اميركا يحاربون الثورة الاسلامية منذ 43 عاما لكنهم لم يتمكنوا من دحر هذه الثورة لغاية الان بل لم يتمكنوا ايضا من الوقوف امام نموها لان الشعب الايراني التزم بما اوجبه عليه الباري تعالى.

واضاف: ان اميركا بصفتها الشيطان الاكبر لم تفوّت حتى يوم واحد لمعاداة الثورة الاسلامية، اذ انها بدات عداءها لنا منذ اطلاق النار في كردستان يوم 13 شباط /فبراير ومازالت مستمرة لغاية اليوم ولكن رغم ذلك لم تتمكن من تحقيق حتى انتصار واحد في مواجهة هذه الثورة.

وتابع العميد فدوي: انهم لا يستطيعون ان يذكروا حتى انتصارا واحدا في مواجهة الثورة الاسلامية بل لم يتمكنوا من تحقيق الانتصار حتى في سائر الدول التي وصلتها نفحات الجمهورية الاسلامية الايرانية كالعراق وافغانستان ولبنان واليمن.

واضاف: في اليمن ايضا حيث وصلت اليها نفحات الثورة الاسلامية والحرس الثوري يتشبث فارضو الحرب عليها بأي كان للخروج من المستنقع الذي صنعوه بانفسهم، اذ انهم اليوم وبعد 7 اعوام من الحرب لا يستطيعون تحقيق الانتصار رغم كل الاسلحة الحديثة التي يمتلكونها وهم كانوا قد وعدوا بالانتصار في غضون اسبوع واحد.

وختم نائب القائد العام للحرس الثوري تصريحه بالقول: مثلما قيل فان كل مستكبري العالم اتحدوا ضد الثورة الاسلامية لكنهم لم يتمكنوا من تحقيق الانتصار لغاية الان، والان حيث لم نسمح للاستكبار بالانتصار في الحرب العسكرية فبامكاننا تطبيق هذا الاسلوب في سائر المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وان نحقق الانتصار فيها.