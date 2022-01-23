سوريا.. آخر تطورات هجوم 'داعش' على سجن الحسكة

العالم-سوريا

وأفادت تنسيقيات المسلحين في سوريا بأن عناصر "داعش" سيطروا على عدة نقاط في محيط سجن الصناعة، بعد اشتباكات مع "قوات سوريا الديمقراطة - قسد" المرتبطة بقوات الاحتلال الامريكي.

من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 123 شخصا قتلوا خلال الاشتباكات المستمرة لليوم الرابع على التوالي.

وتحدّث المرصد عن مقتل "77 من تنظيم داعش و39 من الأسايش وحراس السجن وقوات مكافحة الإرهاب وقسد و7 مدنيين،" في آخر حصيلة.

وقال المرصد إن "العدد أكبر من ذلك والعدد الحقيقي غير معروف حتى اللحظة، نظرا لوجود العشرات لا يعرف مصيرهم"، إضافة إلى عدد كبير من الجرحى بعضهم في حالات خطرة.

وفي السياق، ألقى الطيران الامريكي منشورات ورقية فوق أحياء غويران والزهور في مدينة الحسكة تطالب الأهالي بالإبلاغ عن مسلحي "داعش" الفارين من سجن الصناعة.

من جانب آخر يواصل أهالي الأحياء الجنوبية من مدينة الحسكة بالنزوح إلى المناطق الآمنة وسط المدينة جراء الاشتباكات العنيفة.

وبدأ هجوم خلايا "داعش" مساء الخميس، بتفجير سيارة ودراجة مفخخة بالقرب من الباب الرئيس للسجن، عقبه اندلاع اشتباكات قوية بالأسلحة الخفيفة وقذائف الآر بي جي، بين القوات الأمنية المسؤولة عن حراسة السجن، وخلايا "داعش" بعد أن تسللت إلى محيط السجن من حي الزهور "حوش البعر" جنوب المدينة، كما قامت بتهريب بعض من المعتقلين.

هذا وقتل 4 مسلحين من "قسد" وأصيب آخرون، إثر استهداف مسلحين مجهولين آليتين عسكريتين لهم، على طريق أبيض الواصل بين الرقة والحسكة، بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية.

كما تم استنفار لمسلحي "قسد" بعد العثور على جثتي مسلحين اثنين تم تصفيتهما من قبل مجهولين في حويجة سوافي بمحيط مدينة الرقة.