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شيخ عشائري يكشف خطط الاميركان وداعش في الحسكة

الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٤٦ بتوقيت غرينتش

قال رئيس مجلس شيوخ القبائل والعشائر السورية في الحسكة الشيخ ميزر المسلط إنّ عشائر الحسكة حذرت من خطورة وجود سجون لتنظيم داعش الإرهابي في المدينة.

العالم - سوريا

وأكد الشيخ ميزر أنّ الأميركان أبقوا عناصر داعش داخل المدن ليجعلوا منهم شماعة لتبرير وجودهم وميليشيات قسد في المنطقة.

وقتل مئة وثلاثة وعشرون شخصاً خلال الاشتباكات المستمرة لليوم الرابع على التوالي بين جماعة داعش الوهابية ومليشيا قسد في محيط سجن الصناعة بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وتحدّث المرصد السوري المعارض عن مقتل سبعة وسبعين ارهابياً من داعش، وتسعة وثلاثين عنصراً من قسد، فضلاً عن سبعة مدنيين في حصيلة غير نهائية، وقال إنّ العدد الحقيقي غير معروف حتى اللحظة نظراً لوجود عشرات المفقودين، وعدد كبير من الجرحى في حالات حرجة. وتستعين قسد بقوات النخبة التابعة لحزب العمال الكردستاني لاقتحام السجن.

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