برلماني إيراني يفجر مفاجأة عن الاتفاق النووي

العالم - إيران

وقال المتحدث بأسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، محمود عباس زاده مشكيني، إن "المفاوضات النووية ستنتهي قبل نهاية العام الإيراني الحالي، في 21 آذار المقبل، وسيتم التوصل إلى اتفاق خلال هذه المدة".

وأضاف في مقابلة مع وكالة أنباء "خبر أون لاين": "إن إيران غير مهتمة بالوقت بقدر اهتمامها للتوصل إلى نتيجة جيدة في مفاوضات فيينا".

واشار عضو البرلمان الإيراني إلى أن الدول الغربية والولايات المتحدة تسعى لفرض صفقة سيئة على إيران.

وأوضح مشكيني "حسب الغربيين أنفسهم، فقد اجتزنا الحظر ولدينا أوراق جيدة وذهبية نلعبها في المفاوضات، وإن التوصل إلى اتفاق جيد ومربح للجميع أمر قابل للتحقيق".

وتابع أن "الاتفاق السيئ يعني أن الغرب وأميركا سيحققون هدفهم، فيما تفشل إيران في تحقيق مطالبها، فيما لن نخوض في اتفاق سيئ بأي شكل من الأشكال".

وتجري حاليا في فينا الجولة الثامنة من المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة 4+1 بهدف التوصل إلى تفاهم يعيد إحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في اغسطس/آب 2018.