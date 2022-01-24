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واشنطن تأمر برحيل عائلات الدبلوماسيين الأميركيين في كييف

واشنطن تأمر برحيل عائلات الدبلوماسيين الأميركيين في كييف
الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

أمرت الولايات المتحدة عائلات دبلوماسييها في العاصمة الأوكرانية كييف بمغادرة البلاد "بسبب التهديد المستمر بعمل عسكري روسي"، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية يوم الأحد.

العالم - الأميرکيتان

كما سمحت واشنطن بالمغادرة "الطوعية" لموظفي سفارتها هناك.

وكانت الخارجية الأمريكية رفضت يوم السبت تأكيد التقارير حول نيتها إجلاء عائلات الموظفين في سفارة الولايات المتحدة لدى كييف من أوكرانيا.

وتدعي السلطات في كييف والإدارة الأمريكية وحلفاؤها بإصرار أن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية.

وأكدت روسيا مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.

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