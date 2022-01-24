الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢
٠٥:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

سوريا توحد التقنين الكهربائي في جميع المحافظات!

سوريا توحد التقنين الكهربائي في جميع المحافظات!
الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

قال مدير مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء في سوريا فواز الظاهر، انه تم فصل التيار الكهربائي عن المناطق و المدن الصناعية من الساعة الـ5 مساءً وحتى الـ7 صباحاً، وذلك اثر ورود شكاوى كثيرة من جميع المحافظات عن سوء الواقع الكهربائي تزامناً مع الانخفاض الكبير بدرجات الحرارة والأجواء شديدة البرودة نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي. 

العالم - سوريا

واضاف الظاهر لـ"شام إف إم"، انه تم توزيع الطاقة التي تم توفيرها من فصل التيار الكهربائي عن المناطق و المدن الصناعية للاستخدام المنزلي، اعتباراً من مساء يوم أمس الأحد، حيث سيصبح التقنين الكهربائي موحداً في كل المحافظات، وهو خمس ساعات قطع مقابل ساعة واحدة وصل، باستثناء العاصمة التي يكون التقنين فيها أربع ساعات قطع وساعتي وصل، وسيستمر هذا الأمر في الأيام العشرة القادمة.

وقال الظاهر ان الإجراءات التي اتخذتها وزارة الكهرباء كفيلة بأن تحافظ على برنامج التقنين الموحد، رغم انخفاض درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك، وان تحصل بعض الأعطال الفنية على مجموعات التوليد بالمحطات بسبب عدم القدرة على فصلها وإجراء الصيانة اللازمة التي تحتاجها.

وقال: تم اتخاذ الإجراءات اللازمة كي لا تفصل مجموعات التوليد عن الخدمة خلال هذه العطلة، وأقلعنا جزء في كل من محطات “دير علي، والناصرية، وتشرين”، وقد أطلقنا خدمة “شكاوى إلى وزارة الكهرباء” على موقع الوزارة، ويمكن لأي مواطن عبرها أن يقدم شكوى مع تحديد الموقع، لتصل إلى مدير التشغيل بالشركة، ومن الممكن أن تصل إلى الوزير في حال لم تتم معالجتها وإصلاح العطل.

روابط ذات صلة

مدير كهرباء ريف دمشق يكشف سبب زيادة تقنين ساعات الكهرباء..

سوريا.. أزمة الكهرباء تتفاقم لتصل إلى 20 ساعة تقنين يومياً

تقنين الكهرباء يبدأ مبكرا في سوريا.. والكهرباء تعلق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سوريا توحد التقنين الكهربائي في جميع المحافظات!

شاهد.. كواليس المسرحية الاميركية في الحسكة السورية

الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.. إشارة سلبية تجاه كييف؟

قيادة عمليات نينوى للحشد تنفذ عملية أمنية واسعة لتعقب 'داعش'

شاهد: إصابتان وأضرار مادية بسقوط صاروخ باليستي على السعودية

طيران القوة الجوية العراقية يستهدف تجمعا لـ'داعش' شرقي مكحول