أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 24 يناير 2022

جوان ..

المتحدث بإسم لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى..إحتمال التوصل لإتفاق بفيينا مطروح

جمهوري اسلامي..

مظاهرات شعبية بالبحرين تطالب بوقف الحرب العدوانية السعودية الإماراتية على اليمن

حمايت ..

قوى وفصائل جبهة المقاومة بالمنطقة تبدي تضامنها مع حركة أنصار الله اليمنية

رويش ملت ..

نواب بالكونغرس يعتبرون خروج أمريكا من الإتفاق النووي القرار الأكثر حماقة منذ عقود

كيهان ..

الحشد الشعبي يبدأ عمليات واسعة لتطهير ثلاث محافظات عراقية من فلول تنظيم " داعش"

رسالت ..

وزير الخارجية الروسي يحذر القوى الغربية من مواصلة ألاعيبها وأكاذيبها بشأن أوكرانيا

ابرار ..

روسيا تؤكد أنها تترقب قيام أمريكا وأوكرانيا بتحركات إستفزازية محتملة

اطلاعات..

حركة أنصار الله توجه ضربة صاروخية لمواقع مرتزقة منصور هادي بمحافظة شبوة

ايران..

هلع الأوساط العسكرية والأمنية بفلسطين المحتلة من رفع صور قادة المقاومة بمسيرات بغزة

مردم سالاري ..

نتائج إستطلاع بأمريكا تكشف أن الإرهاب الداخلي هو التهديد الأكبر لمستقبل أمريكا

خراسان ..

الأجواء في مناطق الحدود الروسية الأوكرانية تقترب من نقطة الغليان والإنفجار

وطن امروز ..

مصرع جنرال فرنسي بهجوم بالقذائف الصاروخية على معسكر للقوات الفرنسية بجمهورية مالي

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

ايران ..

صحيفة ايران كتبت في افتتاحيتها( أسباب وتداعيات إستهداف أنصار الله العمق الإماراتي ) ..حكومة الانقاذ الوطني في صنعاء وجهت عدة تحذيرات للامارات خلال الاسابيع الاخيرة من مغبة تصعيد عملياتها العدوانية باليمن وخاصة من قيامها بالزج باعداد كبيرة من المرتزقة في محافظة شبوة الا ان الامارات تجاهلت كل تلك التحذيرات لذلك ..

وجهت القوات اليمنية المشتركة ضربة تحذيرية بالصواريخ والمسيرات لأهداف إقتصادية ولمطار أبو ظبي ان الصواريخ والمسيرات اصابة اهدافها في اطارا رسالة ردع يمنية.

كان الاجدر بالامارات ان تفهمها وبدلا من شنها والسعودية غارات جنونية على المدنيين في محافظتي صعدة والحديدة باليمن وهي غارات كشفت في الواقع عن ضعف وفشل التحالف السعودي وعجزه في ميادين القتال . ان عمليات الردع اليمنية قد تتسع بصورة كبيرة اذا ما واصل التحالف السعودي عدوانه على اليمن وشعبه المظلوم .

جوان ..

في مقالها الذي يحمل عنوان ( الغرب والتمهيد لإشعال نيران حرب بأوكرانيا ) ..القوى الغربية تتهم روسيا بانها تخطط لاكتساح اوكرانيا , الا ان موسكو اكدت مرارا بأن حشودها قرب الحدود الاوكرانية احترازية فقط لمواجهة خطر توسع الناتو نحو شرق اوروبا اي الاقتراب من الحدود الروسية .. والذي يحدث اليوم يتمثل في تحرك أمريكا وحليفاتها الغربيات بحلف الناتو بإتجاه تصعيد الأجواء في الأزمة الأوكرانية والإعداد لدخول حرب محتملة.

فالقوى الغربية بدأت بارسال شحنات ضخمة من السلاح للقوات الاوكرانية وخاصة الصواريخ المضادة للدبابات والاخرى المضادة للطائرات . وهناك مناورات لحلف الناتو ببحر البلطيق وتحرات عسكرية برية للناتو ببلدان محاذية لاوكرانيا .

ان القوى الغربية تتحرك في الواقع بمسار صب الزيت على نيران الازمة الاوكرانية بدلا من ان تتعامل بمسؤولية مع المقترحات الروسية وتفهم هواجس موسكو بالمسرح الاوروبي.

كيهان ..

كتبت صحيفة كيهان في تقريرها ( صفقة صواريخ محتملة بين الصين وباكستان ) .. ذكرت محافل اعلامية دولية ان الصين وباكستان تقتربان من ابرام صفة صواريخ ضخمة , وحسب هذه المحافل ..تريد باكستان الحصول على صواريخ " دانغ فنغ " الصينية التي تفوق سرعتها خمسة أضعاف سرعة الصوت ويقول خبراء في الشؤون العسكرية ان رغبة باكستان في الحصول على هذه الصواريخ الصينية ازدادت بعد ابرام الهند لصفقة شراء منظمومة اس اربعمائة الصاروخية الروسية المضادة للصواريخ والطائرات.

وحسب هؤلاء الخبراء ايضا تريد الصين من جانبها عبر هذه الصفقة اضعاف الهند في ظل وجود خلافات حدودية معقدة بين بكين ونيودلهي.

آرمان ملي ..

صحيفة آرمان ملي كتبت في مقالها ( الإمارات ونهاية الأحلام الوردية )..قادة الامارات قد يدفعون باقتصاد بلادهم نحو الانهيار باصرارهم على مواصلة المشاركة في العدوان على اليمن وشعبه المظلوم ان اقتصاد الامارات مرهون بشكل كامل بتوفر ظروف واجواء آمنة للمستثمرين ولرؤوس الاموال الاجنبية والداخلية .

ومن هذا المنطلق يمكن القول .. إن الضربات اليمنية بالعمق الإماراتي ستؤدي في حالة إصرار قادة الإمارات على مواصلة العدوان لإنهيار إقتصاد الإمارات حيث ستنسحب الرساميل الاجنبية وستوقف الشركات اعمالها وستتحول الامارات الى دولة غير آمنة . ان الضربة اليمنية الاخيرة في عمق الامارات مجرد رسالة تحذير عملية من ان القادم سيكون اقوى واشد بكثير ما لم توقف الامارات عدوانها .

حمايت ..

في تقريرها ( إقالة وزيرة بريطانية لكونها مسلمة ) كتبت صحيفة حمايت .. ازاحت وزيرة الدولة السابقة لشؤون النقل ببريطانيا الستار عن الاسباب الخفية التي ادت لاقالتها من منصبها عام 2020 .

الوزيرة السابقة وعضوة البرلمان الحالية ببريطانيا نصرت غني قالت إن كونها مسلمة ملتزمة بمعتقداتها السبب وراء إقالتها واوضحت بان المشرف التنظيمي على مهام حزب المحافظين اخبرها بأن هناك شعور بالضيق والاستياء بين زملاءها في الحكومة من وجودها كمسلمة , وانه الافضل لها الاستقالة مع الالتزام بعدم الفصح عن الاسباب لتفادي متاعب جدية.

ان تصريحات هذه الوزيرة البريطانية السابقة والنائبة الحالية بمجلس العموم كشفت عن عمق تجذر العنصرية في اعلى مصادر اتخاذ القرار ببريطانيا .

آفتاب يزد ..

في تقريرها ( الإرهاب الداخلي الخطر الرئيسي بأمريكا) كتبت صحيفة آفتاب يزد .. كشفت نتائج إستطلاع للرأي في الولايات المتحدة أن غالبية الأمريكيين يرون أن التنظيمات العنصرية اليمينية تجسد إرهابا داخليا.

وحسب اكثرية المستطلعين فأن تنامي الجماعات اليمينية العنصرية بات خطر يتهدد وجود الولايات المتحدة. فهذه التنظيمات مسلحة بشكل كبير وتطرح في العديد من الحالات لغة انفصالية نابعة من رؤية عنصرية متطرفة .وحسب هذه النتائج يرى اكثر من خمسين بالمئة من الامريكيين ان التنظيمات العنصرية المسلحة المتطرفة خطر مطروح على وحدة الاراضي الامريكية , فيما يرى نحو ثلث عدد المستطلعين ان هذا الخطر عاجل تماما وينبغي وضعه على راس قائمة الاولويات.