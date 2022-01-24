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لملاحقة فلول 'داعش'..

لليوم الثاني.. 'العظيم' بمحافظة ديالى يشهد إنطلاق عملية أمنية

لليوم الثاني.. 'العظيم' بمحافظة ديالى يشهد إنطلاق عملية أمنية
الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، إنطلاق عملية أمنية بمنطقة "العظيم" في محافظة ديالى.

العالم - العراق

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن بيان عن الهيئة قوله، ان "قوات الحشد الشعبي، إنطلقت باليوم الثاني في العملية الأمنية الواسعة التي انطلقت أمس من عدة محاور لتفتيش وملاحقة فلول داعش في حوض العظيم في ديالى".

واضاف البيان، انه "شارك باليوم الثاني اللواء الرابع والثالث والعشرين ولواء نداء ديالى والقوة الخاصة بقيادة عمليات ديالى مسندة من قبل صنوف وخدمات القيادة والاستخبارات والمدفعية ومكافحة المتفجرات".

وتابع: "كما شارك في العملية اللواء 52 ضمن قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة للحشد الشعبي والفوج النهري التابع لمحور الشمال بهدف اسناد قوات قيادة عمليات ديالى ومسك الأرض بهدف حماية ظهر القوات المتقدمة ومنع استغلال الإرهابيين لأي ثغرة".

وتهدف العملية لملاحقة فلول "داعش" بعد التعرض الغادر الذي طال أبطال الجيش العراقي في ناحية العظيم، وإحكام الطوق ومسك خط صد على حوض نهر العظيم بجزأيها الشرقي والغربي ومسك خط النعمان وصولا الى مصب نهر العظيم لنهر دجلة جنوبا، وفق بيان الهيئة.

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