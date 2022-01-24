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الكاظمي يجتمع بالسفير الامريكي لبحث عدة ملفات

الكاظمي يجتمع بالسفير الامريكي لبحث عدة ملفات
الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مع السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، اليوم الاثنين، العلاقات الثنائية و التعاون الأمني ضمن أطر المشورة والتمكين والدعم الاستخباري، والحفاظ على سيادة العراق.

العالم - العراق

وقال مكتب الكاظمي في بيان ، إن الأخير استقبل تولر والوفد المرافق له، لبحث "العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وآفاق توسعة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، "حرص العراق على تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية، بالإضافة إلى التعاون الأمني ضمن أطر المشورة والتمكين والدعم الاستخباري، والحفاظ على سيادة العراق".

من جانبه، أكد السفير تولر، "دعم الولايات المتحدة لجهود العراق في تعزيز الأمن والاستقرار محليا وإقليميا، وكذلك تأييدها سعي الحكومة العراقية في مجال الإصلاح المالي والاقتصادي، بما ينعكس إيجاباً على فرص التنمية المستدامة وازدهار الاقتصاد العراقي".

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