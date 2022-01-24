لماذا اهتز الصهاينة من الهجوم اليمني على العمق الاماراتي؟

خاص بالعالم

واكد ضيف الحلقة الباحث السياسي خالد الرواس، ان هناك نقطة مهمة يجب التركيز عليها ما يسمى التحالف العربي المعتدي على اليمن، الذي يرتكب الجرائم بحق اليمنيين، وللاسف الاعلام سواء العبري والعربي الذي يدور في فلك الادارة الامريكية، ينصف دفاع اليمنيين عن انفسهم وكأنهم تحت العباءة الايرانية، معتبراً ان هذا المصطلح ليس صحيحاً على الاطلاق.

واوضح الرواس، من الطبيعي ان المعتدى عليه يحاول تنمية قدراته للدفاع عن نفسه، وبالتالي هذا ما انتهجه اليمنيون الذين غيروا قواعد اللعبة والاشتباك والمعركة بين اليمنيين وقوات التحالف من الآن وصاعداً.

واضاف الرواس، ان هناك قلق صهيوني من تنامي القدرات العسكرية الصاروخية لدى اليمنيين ومدى بلوغ هذه الصواريخ، وهذا يدل انه عندما يقصف اليمنيون عمق الجهات المعتدية في عقر دارهم، يعني انهم يستطيعون الوصول الى الكيان الاسرائيلي المحتل، فيما لو طُلب منهم ذلك من محور المقاومة لكونهم جزء لا يتجزأ من هذا المحور، رغم انهم جغرافياً بعيدون وهم ليسوا دولة مواجهة، الا انهم يعتبرون جزء من محور المقاومة.

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https://www.alalam.ir/news/6012228