تعرف على أسباب استمرار وزيادة البلغم وطرق علاجه!

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وعندما يكون الشخص بصحة جيدة، فإن المخاط يكون رقيق واقل وضوحا،اما في حالة الإصابة بعدوى، فإن البلغم (Phlegm) يصبح أكثر وضوحا وسماكة.

لذا فإذا كان البلغم يجعلك تشعر بعدم الراحة، فأنت في حاجة إلى مذيب للبلغم والذي يمكن استخدامه بالاعشاب والوصفات المنزلية.

أسباب البلغم

من اهم الأسباب التي قد تؤدي إلى زيادة المخاط أو البلغم:

الإصابة بنزلات البرد أو الانفلونزا، الحساسية، ارتجاع المريء، التدخين، الربو، تهيج في الحلق أو الانف أو الرئتين.

امراض الرئة مثل التهاب الرئة أو سرطان الرئة أو الانسداد الرئوي المزمن.

أفضل طرق العلاجات المنزلية لطرد البلغم:

1.شرب السوائل الدافئة توفر المشروبات الدافئة راحة فورية من الاعراض المصاحبة للعدوى مثل العطس، والسعال، والتهاب الحلق.

لذا فأحرص على الاستفادة من شرب المشروبات التالية: الماء الدافئ عصير الليمون حساء الدجاج شاي الأعشاب عصير الفاكهة الدافىء الشاي الخالي من الكافيين.

2. الغرغرة بالماء والملح تساعد الغرغرة بالماء الدافئ والملح على طرد البلغم والتخفيف من آثر الأعراض المصاحبة.

وكل ما عليك هو إضافة نصف ملعقة صغيرة من الملح إلى كوب من الماء دافئ ثم يقلب حتى يذوب، ثم يتم الغرغرة عند الحاجة ولمدة 30 ثانية تقريبا.

3. بخاخ المحلول الملحي للأنف قد يساعد استخدام بخاخ المحلول الملحي المعقم والذي يحتوي على كلوريد الصوديوم فقط، على إزالة المخاط والمواد المثيرة للحساسية من الجيوب الأنفية.

4. العسل مذيب للبلغم يعتبر العسل مثل عسل الحنطة السوداء مذيب للبلغم طبيعي، نظرا لأنه يتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات.

مما يساعد على التهدئة من آلام الحلق وتخفيف الاعراض. كل ما عليك هو تناول ملعقة كبيرة من العسل يوميا، الا انه لا يوصى باستخدامه مع الأطفال الذين تبلغ أعمارهم اقل من عام. \

5. خل التفاح يتميز خل التفاح بأنه عامل قوي مضاد للبكتيريا، مما يساعد على منع تراكم البلغم. كما انه يساعد ايضا في الحفاظ على التوازن الصحي في درجة الحموضة. ويمكنك استخدام خل التفاح سواء بالغرغرة بها أو عن طريق مزجها بالماء.

علاج البلغم العالق في الحلق و علاج نزلات البرد ما يلي:

الزنجبيل: والذي يمكن استخدامه كمذيب للبلغم ومضاد للهيستامين.

الثوم: يحتوي الثوم على خصائص مضادة للميكروبات مما يساعد على مكافحة الالتهابات الفيروسية والبكتيرية والفطرية التي تتسبب في انتاج مزيد من البلغم.

البصل: اشتهر استخدام البصل في علاج اعراض البرد، والسعال، والحمى، والتهاب الحلق.

الليمون: قد يساعد شرب الليمون والعسل على تهدئة الجهاز التنفسي لديك. كل ما عليك هو مزج ملعقة كبيرة من العسل مع 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون، مما يساعد على تقليل الاحتقان واذابة البلغم. حيث يحتوي العسل على خصائص مضادة للبكتيريا،

بينما يعتبر الليمون مصدر غني بفيتامين سي.

الكركم: يحتوي الكركم على مركب الكركمين، مما يجعله يتميز بخصائص قوية مضادة للجراثيم. لذا فإن كنت تبحث عن مذيب للبلغم، فبإمكانك خلط ملعقة صغيرة من الكركم مع نصف ملعقة صغيرة من الملح واضافتها على كوب من الماء الدافىء وهو ما سوف يساعدك على طرد البلغم.

الفلفل الحار: حيث ان تناول الأطعمة الحارة والتي تحتوي على الكابسيسين (capsaicin) مثل الفلفل الحار يمكن ان يساعد في التخلص من السعال وطرد البلغم. ورق الجوافة: تتميز اوراق الجوافة باحتوائها على مستويات عالية من الحديد وفيتامين سي.

ويعتبر مغلى أوراق الجوافة مذيب للبلغم طبيعي، حيث انه يساعد على طرد البلغم وتخفيف السعال وتنظيف الجهاز التنفسي والرئتين.

كما تشير بعض الدراسات الي فعالية بعض الأطعمة في المساعدة على علاج فيروسات الجهاز التنفسي والمسببة لزيادة البلغم مثل:

الجوافة، الرمان، التوت، جذر عرق السوس

مذيب للبلغم بواسطة الزيوت الطيارة

يمكن لبعض الزيوت الطيارة (essential oils) ان تساعد على طرد البلغم وإيقاف نمو البكتيريا التي قد تصيب الجهاز التنفسي،

ومن أنواع تلك الزيوت:

زيت الحبق (الريحان)، زيت الزعتر، زيت الأوكالبتوس، عشب الليمون، زيت النعناع، زيت إكليل الجبل.

ويتم استخدام الزيوت الطيارة عن طريق الاستنشاق، أو اضافتها الي الماء الساخن عند استنشاق البخار. كما يمكن استخدامها موضعيا عن طريق وضع الخليط على الصدر. ولكن يجب عدم الافراط في الاستخدام أو وضع الزيت على جلد ملتهب أو مصاب.

طريقة التحضير يتم استخدام 12 قطرة من الزيت الناقل مع قطرة أو قطرتين من الزيت الطيار. ثم يتم وضع الزيت المخفف مباشرة على الصدر.

تنويه: في حالة استخدامك للزيوت الطيارة فعليك أولا بتخفيفة بأحد الزيوت الناقلة مثل زيت جوز الهند، والجوجوبا. كما يجب تجربته أولا على قطعة صغيرة من الجلد قبل الاستخدام لضمان عدم وجود رد فعل تحسسي تجاهها. هذا بالإضافة إلى انه لا يجب تناولها عن طريق الفم أو ملامستها للعين.

مذيب للبلغم بواسطة البخار يمكن ان يساعد الحفاظ على رطوبة الهواء في التخفيف من الاحتقان والسعال والبلغم. ومن الطرق المستخدمة:

استنشاق البخار: وذلك عن طريق استخدام وعاء مليء بالماء الساخن، والاتكاء على الوعاء ثم وضع منشفة فوق الرأس وذلك لاحتواء البخار. كما تتوافر في الأسواق أجهزة استنشاق البخار والمخصصة لهذا الغرض.

حمام الماء الساخن: فعند ملأ حمام الاستحمام بالماء الساخن أو استخدام السونا، تمتلأ الغرفة بالبخار. وعند استنشاق البخار قد يساعد ذلك على التخفيف من الاعراض. و يفضل عند الانتهاء اشرب كوب من الماء لمنع الجفاف. ولكن عليك الاحتراس عند تجربة تلك الطريقة لان زيادة البخار بشكل كبير قد يؤدي إلى الاختناق.

كيفية الوقاية من تراكم البلغم؟

اتبع النصائح التالية من اجل الحد من تراكم البلغم:

التقليل من استخدام مزيلات الاحتقاق والتي قد تجعل من الصعب التخلص من البلغم.

في حالة وجود بلغم، فعليك بتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

تجنب تناول الأطعمة التي قد تسبب ارتجاع المريء مما قد يزيد من البلغم والتهاب الحلق.

تجنب التعرض للمواد المسببة للحساسية مثل وبر الحيوانات، والغبار، والمواد الكيميائية.

الامتناع عن التدخين وتجنب التدخين السلبي.

غسل اليدين باستمرار للحماية من الفيروسات.

كما يمكن ان يساعد تناول بعض المكملات الغذائية على الحد من اعراض نزلات البرد وتخفيف الاحتقان ومنها الزنك، وفيتامين C، والبروبيوتيك.

الا انه في حالة استخدام مذيب للبلغم طبيعي مع عدم تحسن الحالة باستخدام العلاجات المنزلية، فأنه يوصى بإستشارة الطبيب من اجل التشخيص الدقيق وتحديد الوصفة العلاجية المناسبة للحالة المرضية.